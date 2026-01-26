SUSCRÍBETE POR $1100
    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Voluntarios ayudan reconstrucción en el sector de Lirquen tras los incendios forestales. Foto referencial de archivo Lukas Jara/ Aton Chile

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 25 de enero de 2026

    Estos son los programas más vistos el domingo 25 de enero, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Unidos x Ñuble y Biobío
    2. 133 Atrapados por la Realidad
    3. Primer Plano
    4. Teletrece
    5. Meganoticias Prime Domingo
    6. CHV Noticias Central
    7. Mundos Opuestos
    8. Meganoticias Actualiza Domingo
    9. 24 Horas Central Domingo
    10. El Internado
    Rating 25 de enero. Foto: Kantar Ibope Media.

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

