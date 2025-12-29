SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo

    La cadena confirmó cómo será su funcionamiento en los próximos días, antes del feriado irrenunciable.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa el horario de supermercados Santa Isabel previo al Año Nuevo. Foto referencial Facebook

    Llega la última semana de 2025, donde vuelven a ocurrir cambios en el funcionamiento del comercio ante las celebraciones del Año Nuevo.

    En esa línea, y planificar las últimas compras relacionadas a los festejos, desde los supermercados Santa Isabel se dio a conocer el funcionamiento que tendrán sus locales en los próximos días.

    Horario de supermercados Santa Isabel por Año Nuevo

    Mediante redes sociales se confirmó el siguiente funcionamiento de Santa Isabel por el Año Nuevo:

    • Miércoles 31 de diciembre cierra a las 18:30 horas
    • Jueves 1 de enero todos los locales cerrados

    Cómo funciona el comercio previo al feriado

    Los establecimientos del comercio cuentan con un cierre anticipado de sus puertas para la jornada del miércoles, 31 de diciembre, por la víspera del Año Nuevo.

    Luego, el jueves 1 de enero la mayoría de establecimientos estarán cerrados por el feriado irrenunciable, donde solo podrán funcionar los siguientes tipos de locales:

    • Restaurantes
    • Clubes
    • Cines
    • Espectáculos en vivo
    • Discotecas
    • Pubs
    • Casinos
    • Farmacias de urgencia o de turno
    • Expendios de combustible
    • Tiendas de conveniencia que preparen alimentos
    • Negocios atendidos por sus propios dueños o familiares directos

    Según indica la Dirección del Trabajo, la actividad comercial se podrá retomar a partir de las 06:00 horas del viernes 2 de enero de 2026.

