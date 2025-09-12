Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia. Foto referencial de archivo

Dese este viernes se encuentran disponibles los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico, que recibió postulaciones hasta el pasado 15 de julio.

El beneficio a cargo del Ministerio de Energía permite rebajar la cuenta de electricidad de los hogares beneficiarios, según su cantidad de habitantes.

Resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados de la tercera postulación al Subsidio Eléctrico se encuentran en el sitio resultados.energia.gob.cl, donde se requiere ingresar con Clave Única.

Cabe recordar que el beneficio está dirigido a los grupos del 40% de menores ingresos del país, de acuerdo a la calificación del Registro Social de Hogares, y entre los requisitos también se solicitaba contar con el pago del servicio al día, el 30 de julio.

Respecto a los valores, el programa rebajará la cuenta de la electricidad de septiembre con un monto proporcional según la cantidad de integrantes del hogar, de la siguiente manera:

Por un integrante el beneficio será de $37.838.

Entre dos y tres integrantes recibirán $49.190.

Hogares de cuatro o más integrantes contarán con $68.109.

En la situación de quedar saldo remanente, este se verá reflejado en el gasto del mes siguiente.