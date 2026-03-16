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    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    En los próximos días se concretará la primera modificación en gran parte del territorio nacional. Revisa la fecha exacta y dónde aplica.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se debe ajustar los relojes? Foto referencial de archivo

    Quedan las últimas semanas bajo el funcionamiento del horario de verano, antes del siguiente cambio de hora programado en parte del territorio nacional.

    Se trata de la primera modificación a los relojes que se deberá efectuar este año, luego del último ajuste que tuvo lugar en septiembre pasado.

    Cuándo es el cambio de hora

    El primer cambio de hora del año se realizará durante la noche del 4 de abril, donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado.

    La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la Región de Aysén.

    Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se debe ajustar los relojes? Foto referencial de archivo Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

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