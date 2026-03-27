Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas? Foto referencial de archivo

Se acaban de revelar los detalles de la próxima visita de BTS a nuestro país, considerando en la etapa latinoamericana de la gira BTS World Tour Arirang.

El grupo aterrizará en Chile para dos fechas, el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026, en el Estadio Nacional.

Se trata del reciente tramo anunciado para el trayecto de los exponentes del k-pop, que permitirá a la comunidad local de ARMY disfrutar de las presentaciones en escenarios de Colombia, Perú, Argentina y Brasil.

Venta de entradas para BTS en Chile

La venta de entradas para los conciertos de BTS en Chile comenzará el martes 7 de abril, a las 13:00 horas, a través de un proceso anticipado para personas con ARMY Membership global, mediante el sitio btsworldtourofficial.com.

Quienes tengan la membresía deberán registrarse para la preventa antes del jueves 2 de abril a las 16:00 horas. Posteriormente, los titulares recibirán un código para acceder a la compra.

En tanto, la venta general de boletos se realizará desde el viernes 10 de abril, a las 13:00 horas, en el sitio Ticketmaster.