SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo de magnitud 6.9 registrado a 39 kilómetros al sureste de Yilan, en Taiwán, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, según la evaluación realizada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

De acuerdo con el boletín informativo, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:05 horas de Chile continental y fue reportado por el Centro Sismológico Internacional (GFZ), con una profundidad estimada de 39 kilómetros.

La evaluación técnica concluyó que las características del sismo no representan una amenaza de tsunami para el territorio nacional , descartando riesgos para las zonas costeras del país.

El evento se localizó en las coordenadas 24,33° de latitud norte y 122,74° de longitud este, con referencia geográfica a 39 kilómetros al sureste de Yilan, en Taiwán.

Senapred indicó que continuará monitoreando la situación y reiteró que la información oficial y actualizada se encuentra disponible a través de los canales del organismo y del SHOA.