SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska
El movimiento telúrico se registró durante la tarde de este sábado en territorio norteamericano.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile descartó la posibilidad de un tsunami para las costas nacionales luego de un sismo registrado en Alaska, Estados Unidos.
De acuerdo a lo reportado por el organismo, el USGS registró un sismo de magnitud 6.7, con epicentro a 87 km al norte de Yakutat, Alaska.
El movimiento telúrico fue percibido a las 17:41 horas de este 6 de diciembre. Posteriormente, el SHOA informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
