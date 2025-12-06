SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile descartó la posibilidad de un tsunami para las costas nacionales luego de un sismo registrado en Alaska, Estados Unidos.

De acuerdo a lo reportado por el organismo, el USGS registró un sismo de magnitud 6.7, con epicentro a 87 km al norte de Yakutat, Alaska.

El movimiento telúrico fue percibido a las 17:41 horas de este 6 de diciembre. Posteriormente, el SHOA informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile” .