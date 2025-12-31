SUSCRÍBETE POR $1100
    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Termina la espera para los fanáticos con la llegada del capítulo que dará cierre a la trama que envuelve al pueblo de Hawkins.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile. Foto de Netflix COURTESY OF NETFLIX

    Termina el año y también la espera de los fanáticos de Stranger Things, los que podrán disfrutar del ansiado episodio final de la última temporada.

    Se trata de la quinta entrega de la exitosa serie de Netflix, que ha elevado las expectativas al presentarse de forma parcializada en la plataforma.

    El transcurso de la temporada se dividió en el Volumen 1 y 2, con la liberación de sus capítulos el 26 de noviembre y el 25 de diciembre, respectivamente.

    Ahora, resta conocer el capítulo final de la temporada 5, que dará cierre a la historia que envuelve al pueblo de Hawkins.

    A qué hora se estrena el final de Stranger Things 5

    El episodio final de Stranger Things 5 se estrena este miércoles, 31 de diciembre, a las 22:00 horas de Chile.

    Los capítulos anteriores ya se encuentran disponibles en el catálogo de la plataforma Netflix.

