Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026
Revisa a continuación los valores informados por las autopistas que rigen durante este año.
Desde el pasado 1 de enero rigen los nuevos precios para 2026 de los peajes y TAG, luego del último reajuste de las tarifas.
La modificación en los costos está relacionada a la variación de 3,4% del Índica de Precios al Consumidor (IPC), informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Al respecto, varias autopistas concesionadas han dado a conocer los valores para este año. Revisa a continuación el detalle.
Tarifas de peaje y TAG 2026
Ruta 68 a la costa
Según indican las tarifas de su página, los usuarios con TAG habilitado o que utilicen las vías de pago manual deberán pagar los siguientes valores.
- Autos y camionetas $2.700 y $4.000 en horario punta
- Autos y camionetas con remolque $2.700 y $4.000 en horario punta
- Motos y motonetas $800 y $1.200 en horario punta
Ruta 5 Sur
Para el tramo Santiago - Talca y laterales del Acceso Sur a Santiago, las tarifas son las siguientes, según indica Ruta Maipo.
- Autos, camionetas, SUV y VAN troncales Ruta 5 Sur $3.800, laterales Ruta 5 Sur $900, troncal Acceso Sur $1.400 y lateral Acceso Sur $700
- Vehículos livianos con remolque troncales Ruta 5 Sur $5.600, laterales Ruta 5 Sur $1.400, troncal Acceso Sur $1.900 y lateral Acceso Sur $1.000
- Motos troncales Ruta 5 Sur $1.100, laterales Ruta 5 Sur $300, troncal Acceso Sur $300 y lateral Acceso Sur $200
Costanera Norte
Los valores para autos y motos, en sentido oriente a poniente, son los siguientes, según informa su web.
- Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco $149 y $288 en horario punta
- Puente San Francisco - Gran Vía $449 y $865 en horario punta
- Gran Vía - Centenario $425 y $819 en horario punta
- Centenario - Puente Lo Saldes $264 y $508 en horario punta
- Salida Bellavista $233 y $450 en horario punta
- Puente Lo Saldes - Vivaceta $719 y $1.384 en horario punta
- Entrada Purísima $225 y $434 en horario punta
- Entrada Vivaceta $119 y $229 en horario punta
- Vivaceta - Carrascal $715 y $1.378 en horario punta
- Carrascal - Petersen $239 y $461 en horario punta
- Petersen - Américo Vespucio Poniente $364 y $702 en horario punta
- Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 $535 y $1.030 en horario punta
Ruta 78
El sitio de la ruta indica las siguientes tarifas para autos y camionetas.
- Américo Vespucio $718 y $1.007 en horario punta
- Rinconada $330 y $495 en horario punta
- Padre Hurtado $225 y $337 en horario punta
- Malloco $225 y $337 en horario punta
- Talagante $375 y $562 en horario punta
- El Paico $375 y $562 en horario punta
- Pomaire $599 y $898 en horario punta
- Puangue $1.161 y $1.741 en horario punta
Autopista Central
El eje General Velásquez cuenta con las siguientes tarifas.
Dirección Sur - Norte
- Ruta 5 Sur - Américo Vespucio $412
- Américo Vespucio - Carlos Valdovinos $512
- Carlos Valdovinos - Alameda $287 y $575 en hora punta
- Alameda - Río Mapocho $421 y $843 en hora punta
- Río Mapocho - Ruta 5 Norte $512 y $1.024 en hora punta
Dirección Norte - Sur
- Ruta 5 Norte - Río Mapocho $512 y $1.024 en hora punta
- Río Mapocho - Alameda $421 y $843 en hora punta
- Alameda - Carlos Valdovinos $287 y $575 en hora punta
- Carlos Valdovinos - Américo Vespucio $512
- Américo Vespucio - Ruta 5 Sur $412
