    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Revisa a continuación los valores informados por las autopistas que rigen durante este año.

    Sandar Estrella Oporto
    Suben peajes y TAG: estas son las nuevas tarifas para 2026. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Desde el pasado 1 de enero rigen los nuevos precios para 2026 de los peajes y TAG, luego del último reajuste de las tarifas.

    La modificación en los costos está relacionada a la variación de 3,4% del Índica de Precios al Consumidor (IPC), informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Al respecto, varias autopistas concesionadas han dado a conocer los valores para este año. Revisa a continuación el detalle.

    Tarifas de peaje y TAG 2026

    Ruta 68 a la costa

    Según indican las tarifas de su página, los usuarios con TAG habilitado o que utilicen las vías de pago manual deberán pagar los siguientes valores.

    • Autos y camionetas $2.700 y $4.000 en horario punta
    • Autos y camionetas con remolque $2.700 y $4.000 en horario punta
    • Motos y motonetas $800 y $1.200 en horario punta

    Ruta 5 Sur

    Para el tramo Santiago - Talca y laterales del Acceso Sur a Santiago, las tarifas son las siguientes, según indica Ruta Maipo.

    • Autos, camionetas, SUV y VAN troncales Ruta 5 Sur $3.800, laterales Ruta 5 Sur $900, troncal Acceso Sur $1.400 y lateral Acceso Sur $700
    • Vehículos livianos con remolque troncales Ruta 5 Sur $5.600, laterales Ruta 5 Sur $1.400, troncal Acceso Sur $1.900 y lateral Acceso Sur $1.000
    • Motos troncales Ruta 5 Sur $1.100, laterales Ruta 5 Sur $300, troncal Acceso Sur $300 y lateral Acceso Sur $200

    Costanera Norte

    Los valores para autos y motos, en sentido oriente a poniente, son los siguientes, según informa su web.

    • Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco $149 y $288 en horario punta
    • Puente San Francisco - Gran Vía $449 y $865 en horario punta
    • Gran Vía - Centenario $425 y $819 en horario punta
    • Centenario - Puente Lo Saldes $264 y $508 en horario punta
    • Salida Bellavista $233 y $450 en horario punta
    • Puente Lo Saldes - Vivaceta $719 y $1.384 en horario punta
    • Entrada Purísima $225 y $434 en horario punta
    • Entrada Vivaceta $119 y $229 en horario punta
    • Vivaceta - Carrascal $715 y $1.378 en horario punta
    • Carrascal - Petersen $239 y $461 en horario punta
    • Petersen - Américo Vespucio Poniente $364 y $702 en horario punta
    • Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 $535 y $1.030 en horario punta

    Ruta 78

    El sitio de la ruta indica las siguientes tarifas para autos y camionetas.

    • Américo Vespucio $718 y $1.007 en horario punta
    • Rinconada $330 y $495 en horario punta
    • Padre Hurtado $225 y $337 en horario punta
    • Malloco $225 y $337 en horario punta
    • Talagante $375 y $562 en horario punta
    • El Paico $375 y $562 en horario punta
    • Pomaire $599 y $898 en horario punta
    • Puangue $1.161 y $1.741 en horario punta

    Autopista Central

    El eje General Velásquez cuenta con las siguientes tarifas.

    Dirección Sur - Norte

    • Ruta 5 Sur - Américo Vespucio $412
    • Américo Vespucio - Carlos Valdovinos $512
    • Carlos Valdovinos - Alameda $287 y $575 en hora punta
    • Alameda - Río Mapocho $421 y $843 en hora punta
    • Río Mapocho - Ruta 5 Norte $512 y $1.024 en hora punta

    Dirección Norte - Sur

    • Ruta 5 Norte - Río Mapocho $512 y $1.024 en hora punta
    • Río Mapocho - Alameda $421 y $843 en hora punta
    • Alameda - Carlos Valdovinos $287 y $575 en hora punta
    • Carlos Valdovinos - Américo Vespucio $512
    • Américo Vespucio - Ruta 5 Sur $412
