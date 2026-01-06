Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

Suben peajes y TAG: estas son las nuevas tarifas para 2026. Foto referencial de archivo

Desde el pasado 1 de enero rigen los nuevos precios para 2026 de los peajes y TAG, luego del último reajuste de las tarifas.

La modificación en los costos está relacionada a la variación de 3,4% del Índica de Precios al Consumidor (IPC), informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Al respecto, varias autopistas concesionadas han dado a conocer los valores para este año. Revisa a continuación el detalle.

Tarifas de peaje y TAG 2026

Ruta 68 a la costa

Según indican las tarifas de su página, los usuarios con TAG habilitado o que utilicen las vías de pago manual deberán pagar los siguientes valores.

Autos y camionetas $2.700 y $4.000 en horario punta

Autos y camionetas con remolque $2.700 y $4.000 en horario punta

Motos y motonetas $800 y $1.200 en horario punta

Ruta 5 Sur

Para el tramo Santiago - Talca y laterales del Acceso Sur a Santiago, las tarifas son las siguientes, según indica Ruta Maipo.

Autos, camionetas, SUV y VAN troncales Ruta 5 Sur $3.800, laterales Ruta 5 Sur $900, troncal Acceso Sur $1.400 y lateral Acceso Sur $700

Vehículos livianos con remolque troncales Ruta 5 Sur $5.600, laterales Ruta 5 Sur $1.400, troncal Acceso Sur $1.900 y lateral Acceso Sur $1.000

Motos troncales Ruta 5 Sur $1.100, laterales Ruta 5 Sur $300, troncal Acceso Sur $300 y lateral Acceso Sur $200

Costanera Norte

Los valores para autos y motos, en sentido oriente a poniente, son los siguientes, según informa su web.

Puente Padre Arteaga - Puente San Francisco $149 y $288 en horario punta

Puente San Francisco - Gran Vía $449 y $865 en horario punta

Gran Vía - Centenario $425 y $819 en horario punta

Centenario - Puente Lo Saldes $264 y $508 en horario punta

Salida Bellavista $233 y $450 en horario punta

Puente Lo Saldes - Vivaceta $719 y $1.384 en horario punta

Entrada Purísima $225 y $434 en horario punta

Entrada Vivaceta $119 y $229 en horario punta

Vivaceta - Carrascal $715 y $1.378 en horario punta

Carrascal - Petersen $239 y $461 en horario punta

Petersen - Américo Vespucio Poniente $364 y $702 en horario punta

Américo Vespucio Poniente - Ruta 68 $535 y $1.030 en horario punta

Ruta 78

El sitio de la ruta indica las siguientes tarifas para autos y camionetas.

Américo Vespucio $718 y $1.007 en horario punta

Rinconada $330 y $495 en horario punta

Padre Hurtado $225 y $337 en horario punta

Malloco $225 y $337 en horario punta

Talagante $375 y $562 en horario punta

El Paico $375 y $562 en horario punta

Pomaire $599 y $898 en horario punta

Puangue $1.161 y $1.741 en horario punta

Autopista Central

El eje General Velásquez cuenta con las siguientes tarifas.

Dirección Sur - Norte

Ruta 5 Sur - Américo Vespucio $412

Américo Vespucio - Carlos Valdovinos $512

Carlos Valdovinos - Alameda $287 y $575 en hora punta

Alameda - Río Mapocho $421 y $843 en hora punta

Río Mapocho - Ruta 5 Norte $512 y $1.024 en hora punta

Dirección Norte - Sur