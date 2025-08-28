Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde. Foto referencial de archivo

Este jueves comenzaron a facilitarse los depósitos del Subsidio al Empleo Joven, en la modalidad anual del beneficio dirigido a trabajadores menores de 25 años.

El pago corresponde al año 2024 y se calcula de forma proporcional a los ingresos de dicho periodo, con un tope de renta anual correspondiente a $7.948.180.

Revisa el pago anual del Subsidio al Empleo Joven

El pago anual del Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678.028 , donde el monto asignado a cada persona se puede verificar en la página sence.cl.

Dentro de la plataforma se mantendrá habilitado un apartado de reclamos por cinco días hábiles, dirigido a las personas que no estén de acuerdo con la cifra asignada.

Respecto a la entrega del beneficio, esta se realiza según la modalidad elegida a la hora de postular, pudiendo ser depósito en una cuenta bancaria o pago en efectivo, el que se debe cobrar en sucursales de BancoEstado portando la cédula de identidad.

Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, este aporte llega a más de 226 mil empleados, donde el promedio para cada persona es de $212.468.

Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Trabajar de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.

Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.

Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Tener cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.

Los postulantes de este momento podrán elegir entre el pago mensual de hasta $44 mil mensuales o recibir el pago anual durante el próximo año.