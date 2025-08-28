Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde
El pago corresponde a la modalidad anual del beneficio y se facilita a partir del 28 de agosto.
Este jueves comenzaron a facilitarse los depósitos del Subsidio al Empleo Joven, en la modalidad anual del beneficio dirigido a trabajadores menores de 25 años.
El pago corresponde al año 2024 y se calcula de forma proporcional a los ingresos de dicho periodo, con un tope de renta anual correspondiente a $7.948.180.
Revisa el pago anual del Subsidio al Empleo Joven
El pago anual del Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678.028, donde el monto asignado a cada persona se puede verificar en la página sence.cl.
Dentro de la plataforma se mantendrá habilitado un apartado de reclamos por cinco días hábiles, dirigido a las personas que no estén de acuerdo con la cifra asignada.
Respecto a la entrega del beneficio, esta se realiza según la modalidad elegida a la hora de postular, pudiendo ser depósito en una cuenta bancaria o pago en efectivo, el que se debe cobrar en sucursales de BancoEstado portando la cédula de identidad.
Según informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, este aporte llega a más de 226 mil empleados, donde el promedio para cada persona es de $212.468.
Los empleados jóvenes que todavía no han solicitado este subsidio pueden postular aquí y para calificar se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
- Trabajar de forma dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.
- Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.
- Para elegir el pago anual se requiere percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180.
- Para elegir el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
- En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
Los postulantes de este momento podrán elegir entre el pago mensual de hasta $44 mil mensuales o recibir el pago anual durante el próximo año.
