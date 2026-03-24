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    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    El aporte se entrega para complementar los gastos relacionados a las bajas temperaturas y está dirigido a familias del sur del país que cumplan con los requisitos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Uno de los aportes económicos que se entrega durante el invierno corresponde al Subsidio de Calefacción, que está dirigido a familias de la Región de Aysén que cumplan con determinados requisitos.

    Se trata de un beneficio que facilita un monto de $100.000 cada año por hogar, con el objetivo de complementar los gastos relacionados a los meses más fríos del año.

    Por tal motivo, dicho programa también es conocido como el ex Bono Leña, del que ya se conocen los detalles de su entrega para 2026.

    Revisa el pago del Subsidio de Calefacción

    Para revisar si corresponde recibir el pago del Subsidio de Calefacción se encuentra habilitado el siguiente sitio de consulta, que permite verificar los datos con el RUT.

    De acuerdo a la plataforma los pagos comenzaron el pasado 23 de marzo y avanzarán según la inicial del primer nombre, hasta el 27 del mismo mes.

    Cabe recordar que se trata de un programa que no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se facilita a familias que cumplan con:

    • Ser de la Región de Aysén.
    • Pertenecer al 80% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.

    También se debe considerar que se prioriza a hogares que se encuentren en las siguientes condiciones:

    • Participen del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
    • Tengan un participante del Sistema Nacional de Cuidados.
    • Tengan un integrante en situación de dependencia moderada o severa, o inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad.
    • Tengan, al menos, un niño, niña o adolescente.
    • Tengan, al menos, una persona adulta mayor.
    • Familias con mujeres jefas de hogar.

    Según se detalla en la Ventanilla Única Social, el pago del subsidio se concreta mediante transferencia bancaria a la CuentaRUT de la persona beneficiaria. Por su parte, quienes no dispongan de la misma podrán recibir el pago de forma presencial en sucursales de BancoEstado.

    Lee también:

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio de CalefacciónBono LeñaRegión de AysénRevisar con el RUTPagoFecha de pagoRequisitosBeneficiarios

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