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    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Próximamente se facilitará el depósito y se encuentra habilitada una plataforma que permite verificar si se cumple con los requisitos para recibirlo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil. Foto referencial de archivo

    En las siguientes semanas se concretará la próxima entrega del Bono de Invierno 2026, un aporte económico que facilita un único pago a los adultos mayores que cumplan con los requisitos.

    Para este año se determinó un monto de $81.257, el que se asignará a los beneficiarios de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, junto a la pensión correspondiente a mayo.

    Según detalla ChileAtiende, el bono se traduce en un dinero que no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

    Los beneficiarios corresponden a personas que tengan 65 años o más, al 1 de mayo de 2026, que además cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

    • Ser pensionado del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades, con una pensión inferior a $231.440 para personas de 75 años o más.
    • Ser pensionado del sistema de AFP y recibir pensión mínima con garantía estatal.
    • Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal y no recibir otra pensión.
    • Ser beneficiario de alguna de las pensiones de reparación.
    • Recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez o tener adicionalmente la PGU, con un monto inferior a $231.440, para personas de 75 años o más.

    Revisa el pago del Bono del Bono de Invierno

    El pago del Bono de Invierno se puede verificar en la plataforma de consulta de ChileAtiende, donde se requiere el RUT del beneficiario.

    Otra manera de solicitar los datos al organismo es mediante sucursales de atención; por teléfono llamando al número 101 que opera de lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 horas; o mediante videoatención con un ejecutivo, modalidad que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

    Más sobre:BonosBeneficiosBono de InviernoBono de Invierno 2026BeneficiariosRequisitosMontoBono de Invierno revisar con el RUTBono de Invierno consultar con el RUTBono de Invierno con el RUTFecha de pagoPensionadosPensiónAdulto mayor

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