    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    El epicentro se situó a 29,6 kilómetros al norte de la ciudad de Calama.

    Por 
    Roberto Martínez

    Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de mediana intensidad, que fue percibido en la Región de Antofagasta.

    Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 18.24 horas, y fue de magnitud 5,2.

    Asimismo, el epicentro se situó a 29,6 kilómetros al norte de la ciudad de Calama, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 100,7 kilómetros.

    Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

    Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

