SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    05:01 horas

    Sismo de magnitud 5.3, ocurrido a 43 km al norte de Calama y a una profundidad de 100 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    3.
    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    4.
    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    En gira por Aysén: Boric pide a futuro gobierno la continuidad de las obras de conectividad en la Carretera Austral

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones
    Negocios

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno
    Tendencias

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”
    El Deportivo

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?