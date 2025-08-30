Pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este sábado habrán tormentas eléctricas en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Las tormentas empezarían en la tarde de este sábado y finalizarían este mismo día en la noche.

A partir de la tarde de este sábado 30, se podría registrar este fenómeno en las zonas de la precordillera y cordillera de las regiones mencionadas.

Según la DMC, la Región de Atacama tendría tormentas en la zona de la precordillera y en la cordillera. En el caso de la Región de Coquimbo serían los mismos sectores, pero también se verán afectados los valles precordilleranos.

Ahora bien, Metropolitana y Valparaíso tendrán solamente tormentas en la zona de la cordillera.

Acorde con la DMC, “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, concluye el aviso.