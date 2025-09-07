SUSCRÍBETE
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

A las 23.59 horas de este sábado, hubo modificaciones en el Huso Horario en gran parte del país.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Referencial.

Exactamente a las 23.59 horas de este sábado 6 de abril, los relojes se adelantaron en 60 minutos en casi todo el territorio chileno.

Esto se produjo en el marco del cambio de hora del segundo semestre de 2025. La idea de adelantar 60 minutos al reloj es para poder aprovechar de mejor manera la luz del día.

En qué lugares no cambia la hora

El cambio de hora aplica a todo el territorio de Chile continental, a excepción de la Región de Magallanes, la Antártica Chilena y la Región de Aysén.

Las primera dos zonas mantienen el horario de verano durante todo el año desde el 2016.

En cambio, recién este año, la Región de Aysén escogió no alterar su horario. Esto se decidió después de una consulta ciudadana realizada por la Delegación Presidencial Regional de Aysén.

Las zonas que sí tuvieron modificaciones fue en Chile Insular Occidental. En concreto la Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez. La diferencia con el resto del país es que tendrán que hacer el cambio durante esa misma jornada, pero a las 22.00 (horario local).

¿Qué hora es oficialmente en Chile?

Luego del cambio de hora, muchas personas, durante las primeras horas de la jornada dominical, pueden tener confusiones y dudas respecto a si los dispositivos móviles modificaron el huso horario de manera automática.

Para chequear esta información, se puede acceder al portal de Hora Oficial que mantiene el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Ahí se puede visualizar el horario en cada zona donde rigen husos horarios diferentes.

¿Cuánto durará el horario de verano?

De no haber modificaciones legales, el horario de verano se mantendrá vigente hasta el sábado 4 de abril de 2026, cuando nuevamente se daría paso al horario de invierno.

En el primer sábado de abril del 2026, los relojes deberán volver a ser atrasados en 60 minutos.

