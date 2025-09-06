JD Vance defiende ataques en el Caribe y señala que el mejor uso de las FF.AA. es para “matar miembros de cárteles”

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, defendió este sábado el ataque por parte de la Armada estadounidense a una lancha proveniente de Venezuela y que según EE.UU. habría transportado a miembros del Tren de Aragua con drogas hacia aquel país.

En una publicación en X, el secretario de Estado señaló que “ matar miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas ”.

El comentario se da en un contexto en que las tensiones entre ambas naciones ha crecido tras el derribo de la mencionada lancha por la Armada estadounidense el pasado martes, lo que dejó un total de 11 personas fallecidas.

Durante las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desarrollado un amplio despliegue en las costas del mar Caribe, el que han explicado en su lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, el país ha aumentado la recompensa sobre el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y el vicepresidente de esta nación, Diosdado Cabello.

También declararon a Maduro el líder del llamado Cartel de los Soles, una organización criminal transnacional que habría cometido según el Departamento de Justicia estadounidense crímenes como “narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas”.

Por parte del gobierno venezolano, Maduro anunció la conformación de la Milicia Bolivariana, la que habría tenido su “primera activación” durante este viernes.

También los últimos días el gobierno estadounidense ha sumado a su ofensiva el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico, luego que aviones militares venezolanos sobrevolaran uno de los buques de Estados Unidos en el mar Caribe.