Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

El presidente de Estados Unidos dio detalles de la operación a través de su cuenta en su red social, Truth Social, posteo en que reiteró su acusación contra Nicolás Maduro de ser el cabecilla del grupo criminal transnacional.

Por 
Luis Cerda
Cómo las tensiones entre Maduro y Trump se han agudizado en los últimos meses. Foto: archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el ataque llevado a cabo este martes por las Fuerzas Armadas estadounidenses fue contra el grupo criminal venezolano Tren de Aragua, al que calificó como “narcoterrorista” y responsabilizó de delitos de asesinato, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia en el hemisferio occidental.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua positivamente identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

Según su mensaje, la operación tuvo lugar en aguas internacionales, mientras los integrantes del Tren de Aragua, afirma, se encontraban transportando drogas hacia Estados Unidos. El ataque dejó 11 miembros del grupo muertos en acción y, de acuerdo con Trump, ningún militar estadounidense resultó herido.

El mandatario destacó que el Tren de Aragua está designado oficialmente como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y aseguró que se encuentra “bajo el control de Nicolás Maduro”, a quien responsabilizó de brindar cobertura a la red criminal.

“Que esto sirva como aviso para cualquiera que esté pensando en traer drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”, advirtió Trump en su publicación, en la que pidió a potenciales traficantes no intentar ingresar estupefacientes al país.

