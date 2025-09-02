Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Vista de los buques que EE.UU. ordenó desplegar cerca de las costas de Venezuela. Foto: Archivo

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

En la red social X, Rubio dijo que “el Ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que zarpó de Venezuela”.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la embarcación era “operada por una organización designada como narcoterrorista“, a la que no identificó.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

El posteo de Rubio se produjo minutos después de que Donald Trump adelantara en una conferencia de prensa que las fuerzas de Estados Unidos “dispararon a un barco lleno de drogas“, sin dar más detalles.

“Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas”, explicó el mandatario republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que “tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo. Y simplemente... estas salieron de Venezuela”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio una breve sesión informativa, y ya verán, hay más de donde vino eso”, comentó el presidente estadounidense.

Venezuela alertó este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tropas “entrenadas” de Estados Unidos están “listas y preparadas para invadir” su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.

🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025

El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe en los últimos días ha incluido más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, buques y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela para combatir a los carteles del narcotráfico.

Esta movilización, inédita en la historia de la región, se enmarca en un aumento de la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien la Administración de Donald Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Estados Unidos no ha anunciado ninguna incursión terrestre planeada por los miles de efectivos desplegados. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha respondido desplegando tropas a lo largo de la costa venezolana y la frontera con la vecina Colombia, e instando a los venezolanos a alistarse en una milicia civil, consignó The Associated Press.

Según CNN, la medida de este martes representa una escalada significativa de la administración de Trump contra los cárteles de la droga, varios de los cuales ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

La cadena de televisión agrega que podría tener graves implicaciones para la región, donde Estados Unidos ha acumulado recursos militares, lo que ha generado la ira del líder venezolano Nicolás Maduro.