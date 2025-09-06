Zelenski rechaza propuesta de Putin sobre reunirse en Moscú y lo invita a dialogar a Kiev

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó la invitación que le hizo su homólogo ruso, Vladimir Putin, para llevar a cabo las conversaciones de paz entre ambos países en guerra en Moscú, Rusia.

“No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende”, sostuvo el mandatario ucraniano en una entrevista concedida a cadena de televisión estadounidense ABC.

Anteriormente, el gobierno ucraniano, mediante el canciller Andri Sibiga, había tildado como “inaceptable” la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y que dicha invitación era el equivalente a “tomar el pelo a todo el mundo.

No obstante, Zelenski invitó al mandatario ruso a sostener una reunión en la capital de Ucrania. “Puede venir él a Kiev”, dijo.

Putin, por su lado, en ocasiones anteriores se ha negado a que la cita sea en un lugar distinto a Moscú: “Si nos dicen que se quieren reunir con nosotros y que vayas allí para una reunión, me parece que son demandas excesivas. Si quieren reunirse con nosotros, estamos preparados. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa”, aseveró el viernes.

Durante el Foro Económico Oriental Putin también transparentó que no le ve sentido a una bilateral con Zelenski. Esto debido a que el Kremlin considera que su mandato expiró y que la Constitución no le permite prolongar su periodo incluso en guerra. Ucrania, en tanto, defiende que la ley marcial no permite realizar elecciones durante un conflicto bélico.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump -quien se ha ofrecido como mediador y se ha reunido con ambos mandatarios- reconoció el jueves que Rusia y Ucrania “aún no están preparados” para lograr un acuerdo de paz. Sin embargo, recalcó que “algo va a pasar” y expresó su confianza en “poder arreglarlo todo”.