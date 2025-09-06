SUSCRÍBETE
La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Lady Gaga estrenó su nuevo videoclip The Dead Dance en la aterradora Isla de las Muñecas en Xochimilco, México, un lugar famoso por la leyenda paranormal de Julián Sultana.

Nicole Iporre
El nuevo videoclip de Lady Gaga, dirigido por Tim Burton, no solo llamó la atención de los fanáticos que disfrutaron del tema The Dead Dance, sino también de miles de mexicanos que no podían creer que la cantante se haya atrevido a tocar y bailar entre las muñecas que, se cree, están malditas.

La grabación musical se llevó a cabo en la Isla de las Muñecas, en los canales de Xochimilco, Ciudad de México. Al lugar, se llega en una trajinera, una embarcación que puede contratarse por 3.750 pesos mexicanos (cerca de 200.000 pesos chilenos).

Sin embargo, no son muchos los barqueros que aceptan ir al lugar. Supersticiosos o no, la Isla de las Muñecas tiene un ambiente aterrador: un silencio abrumador, acompañado de las miradas vacías de miles de muñecas viejas, abandonadas y rotas que cuelgan entre los árboles.

Estas misteriosas habitantes de la isla cuentan una leyenda mexicana que empieza con Don Julián Sultana, un agricultor que comenzó a experimentar cosas paranormales.

La historia detrás de la tenebrosa Isla de las Muñecas en Xochimilco

La leyenda comienza con Julián Sultana, un agricultor que vivía en el este de la Ciudad de México. Había decidió mudarse solo a la isla, buscando tranquilidad y una vida sencilla. No obstante, un evento traumático cambió todo.

El hombre encontró el cuerpo de una niña que murió ahogada en el canal de Xochimilco.

Desde entonces, según cuenta el relato popular, Julián comenzó a escuchar pasos, voces y lamentos de una voz femenina. Además, también habría encontrado una muñeca abandonada flotando en el agua.

National Geographic rescató que su sobrino, Anastasio, dijo que tras el macabro hallazgo, su tío se obsesionó con las muñecas. Pensaba que estos juguetes de niños podrían protegerlo del espíritu que lo acechaba.

Es por esto que comenzó a buscar muñecas por todos los rincones de la ciudad. Los vecinos observaban que tenía esta extraña afición, pero nunca le preguntaron por qué lo hacía.

Mientras tanto, a Julián no le importaba el estado de las muñecas, si les faltaba un brazo, algún ojo o pelo. Todas servían para su propósito. Después volvía a la isla y las colgaba entre las ramas de los árboles, y terminó así construyendo su propio santuario, para que los espíritus no lo molestaran más.

La muerte de Julián Sultana en la Isla de las Muñecas

De acuerdo a NatGeo, Julián Sultana comenzó a permitir visitas en su isla. Pronto, se dio cuenta que las muñecas llamaban la atención de los turistas, y aceptó que llegaran al lugar, pero con una única condición: que llevasen una muñeca como ofrenda.

Fue así como la isla terminó cubierta por miles de muñecas de todo tipo.

Pero lo paranormal continuó estando presente en la vida de Julián. De acuerdo a Anastasio, su sobrino, un día estaban pescando juntos y su tío le reveló que una sirena había intentado arrastrarlo hacia el agua y ahogarlo, pero que pudo evitarlo cuando le cantó una melodía.

Anastasio se limitó a escuchar la historia, y se fue de la isla para trabajar en tierras de cultivo. Cuando regresó, su tío yacía muerto en el mismo lugar donde, años antes, había encontrado a la niña ahogada.

La autopsia reveló que Julián falleció por un ataque al corazón.

Para mantener vivo el recuerdo de su tío, Anastasio heredó la isla y continúa recogiendo muñecas y colocándolas en los árboles.

