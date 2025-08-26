Tren Santiago-Batuco: revisa el recorrido y las comunas donde pasará. Foto: gob.cl.

Avanza el proyecto del futuro tren Santiago-Batuco, que el lunes sumó un nuevo paso mediante la firma del contrato de ejecución para el inicio de las construcciones en superficie.

Se trata del acuerdo más grande firmado en la historia de EFE trenes Chile, por un monto de US$470 millones, adjudicado al Consorcio Gran Andes SPA, integrado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y sus filiales CR22 y CRCEB.

Recorrido del tren Santiago-Batuco

El tramo superficial del próximo tren Santiago-Batuco considera la sección más extensa del proyecto, con seis estaciones ubicadas en Renca, Quilicura y Lampa .

Para el mencionado tramo se consideran vías ferroviarias segregadas, con dos para pasajeros y una de carga; siete puentes ferroviarios, incluido el Puente Mapocho; doce pasos peatonales a distinto nivel y pasos vehiculares desnivelados, eliminando cruces a nivel.

Según cifras del gobierno, el proyecto completo implica una extensión de 26 kilómetros, ocho estaciones y una demanda de 35 millones de pasajeros en un total de cinco comunas.

Se espera que el servicio ferroviario comience a funcionar en 2030 y tenga conexiones con las Líneas 3, 5 y 7 del Metro de Santiago.

Los tiempos de viaje estimados señalan una conexión de Batuco con Quinta Normal en poco más de 20 minutos, lo que actualmente demora más de una hora.