Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

Últimos días para postular a jardines y salas cuna de Junji e Integra: ¿Cómo inscribirse? Foto referencial

Esta semana termina el plazo para realizar postulaciones a las salas cuna y jardines infantiles de la Junji y Fundación Integra.

La etapa comenzó a finales de octubre octubre y se mantendrá habilitada hasta el 5 de diciembre , como parte del proceso para asignar establecimientos al año parvulario año 2026.

Cómo postular jardines infantiles y salas cuna

Las postulaciones a jardines infantiles y salas cuna de la Junji se realiza en el sitio junji.cl, donde se debe continuar en una plataforma determinada según comuna correspondiente.

Dicho proceso aplica a establecimientos de Administración Directa de la Junji, además de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y aquellos que funcionan Vía Transferencia de Fondos (VTF).

Por su parte, para postular a establecimientos de Fundación Integra se debe ingresar en integra.cl, mediante correo electrónico y contraseña.

Luego de esta etapa, se entregarán los resultados de las postulaciones el 19 de diciembre.

Posteriormente se habilitará el periodo de matrículas, desde el 23 de diciembre al 14 de enero de 2026.

¿A qué nivel debe asistir el menor, según su edad? La división es la siguiente: