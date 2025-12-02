Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos. Foto referencial de archivo

Hasta el viernes 5 de diciembre se pueden enviar postulaciones al Subsidio Eléctrico, como parte de la cuarta convocatoria para solicitar el beneficio.

El proceso se habilitó a finales de noviembre y se puede realizar tanto en el sitio subsidioelectrico.cl como en ventanillaunicasocial.gob.cl, mediante la Clave Única.

Dicha gestión también se puede completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Para este proceso, las familias seleccionadas accederán a una rebaja en las boletas del primer semestre de 2026, con seis cuotas distribuidas desde enero a junio.

El descuento total tendrá un monto asignado según número de integrantes del hogar, con $30.270 para una persona; $39.348 para dos a tres y hasta $54.486 si se trata de cuatro miembros o más.

Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico

Los requisitos para postular al subsidio corresponden a los siguientes:

Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente inscrito en cualquier tramo.

Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de diciembre.

Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.

Según aclaró el Ministerio de Energía, los beneficiarios del tercer proceso cuentan con postulación automática.