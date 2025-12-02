Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos
El beneficio rebajará la cuenta de la luz del primer semestre de 2026 con un monto calculado según la cantidad de integrantes del hogar.
Hasta el viernes 5 de diciembre se pueden enviar postulaciones al Subsidio Eléctrico, como parte de la cuarta convocatoria para solicitar el beneficio.
El proceso se habilitó a finales de noviembre y se puede realizar tanto en el sitio subsidioelectrico.cl como en ventanillaunicasocial.gob.cl, mediante la Clave Única.
Dicha gestión también se puede completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Para este proceso, las familias seleccionadas accederán a una rebaja en las boletas del primer semestre de 2026, con seis cuotas distribuidas desde enero a junio.
El descuento total tendrá un monto asignado según número de integrantes del hogar, con $30.270 para una persona; $39.348 para dos a tres y hasta $54.486 si se trata de cuatro miembros o más.
Requisitos para postular al Subsidio Eléctrico
Los requisitos para postular al subsidio corresponden a los siguientes:
- Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente inscrito en cualquier tramo.
- Estar al día con el pago de la cuenta de la luz al 22 de diciembre.
- Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.
Según aclaró el Ministerio de Energía, los beneficiarios del tercer proceso cuentan con postulación automática.
