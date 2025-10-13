Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: estas son las fechas. Foto referencial

Buenas noticias para los fanáticos de la pantalla grande porque se anunció el regreso del Día del Cine, donde se presentan una serie de descuentos en entradas para variedad de títulos.

La celebración se extiende durante tres jornadas, para los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Venta de entradas para el Día del Cine

Se anunció que la preventa de entradas para el Día del Cine comienza este miércoles, 15 de octubre .

Se podrán adquirir boletos en los sitios web de las cadenas como Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star,

Los valores serán de $2.000 para salas tradicionales en 2D y 3D y de $4.000 para funciones especiales como salas IMAX y D-BOX.

La oferta de títulos suele estar sujeta a disponibilidad de salas y horarios de cada cine.

Entre los estrenos disponibles actualmente en cartelera se encuentran Teléfono Negro 2, La Máquina y Tron: Ares.

A esas cintas se suman entregas como La Hermanastra Fea, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito.