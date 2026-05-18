Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes

Con la participación de más de 500 estudiantes de octavo a tercero medio, Claro inició la segunda edición de su programa “Generación Digital”, que, en una serie de talleres dirigidos por Daniel Halpern, director de EducomLab, entrega herramientas para formar líderes digitales capaces de promover cambios positivos en sus entornos.
Para Claro Chile el bienestar digital de niños, niñas y adolescentes es esencial en un mundo hiperconectado.
Por ello, la compañía impulsa iniciativas basadas en educación digital, acompañamiento y alianzas público-privadas y académicas, con el objetivo de avanzar hacia entornos digitales más seguros y conscientes.
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