Cyntia Soto, gerenta de Sostenibilidad de Claro Chile; María José Salas, asesora gabinete Subtel; Paulina Gómez, decana Facultad de Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Daniel Halpern, académico UC y director de EducomLab.

Para Claro Chile el bienestar digital de niños, niñas y adolescentes es esencial en un mundo hiperconectado.

Por ello, la compañía impulsa iniciativas basadas en educación digital, acompañamiento y alianzas público-privadas y académicas, con el objetivo de avanzar hacia entornos digitales más seguros y conscientes.

Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes Alex Tudor, empresario y conductor de radio Duna; Scarlett Peña, María Joselyn Riquelme, Trinidad Ortíz, todas del colegio Pumahue Chicauma; y Rodrigo Sahr, director de Marca, Comunicaciones y Sostenibilidad de Claro Chile.

Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes Claudia Berríos, gerente de Auditoría en Claro Chile; Lorena Sandoval y Trinidad Cáceres del colegio Hebreo de Viña del Mar; y Pablo Julio, director de Desarrollo de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes José Pedro Arana, gerente de Comunicaciones de Claro Chile; Cony Stipicic, periodista y conductora de Punto Aparte; y Rodrigo Cuadra, socio fundador de ESG Hoy.

Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes Daniel Halpern dirige el programa Generación Digital de Claro, que tendrá talleres durante el año en distintas ciudades del país.

Claro impulsa el liderazgo digital en jóvenes Más de 500 estudiantes se reunieron en el Centro de Extensión de la Universidad Católica para participar en el primer taller del programa Generación Digital de Claro Chile.