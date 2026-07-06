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    Seguros SURA e Hites sellan alianza para acercar la protección financiera

    Seguros SURA y la cadena retail Hites anunciaron la firma de una alianza comercial de diez años que comenzó a operar a partir de julio, poniendo a disposición de los clientes de la tienda seguros de desgravamen, de cesantía y de hospitalización.

     
    Matías Ballesteros, gerente de negocios, empresas y personas de Seguros SURA; Jaime Jara, subgerente negocios masivos de Seguros SURA; Claudia Aros, jefe de productos seguros en Hites; Felipe Ruiz, gerente general negocio financiero en Hites; Felipe Longo, gerente general de Hites; Johana Davis, gerente de negocios masivos en Seguros SURA; Pamela Rojas, gerente de producto de Hites; y Gustavo Espósito, presidente ejecutivo de Seguros SURA.
    Seguros SURA e Hites sellan alianza Felipe Longo, gerente general de Hites, y Gustavo Espósito, presidente ejecutivo de Seguros SURA.
    Seguros SURA e Hites sellan alianza Felipe Ruiz, gerente general negocio financiero en Hites; Jaime Jara, subgerente negocios masivos Seguros SURA; Gustavo Espósito, presidente ejecutivo de Seguros SURA; y Matías Ballesteros, gerente de negocios, empresas y personas en Seguros SURA.
    Seguros SURA e Hites sellan alianza Pamela Rojas, gerente de producto de Hites; Felipe Longo, gerente general de Hites; y Claudia Aros, jefe de productos seguros en Hites.
    Seguros SURA e Hites sellan alianza Felipe Ruiz, gerente general negocio financiero en Hites y Johana Davis, gerente de negocios masivos en Seguros SURA.

    Estas soluciones estarán disponibles tanto en el sitio web de Hites como en la totalidad de sus sucursales a nivel nacional. Además, la alianza contempla una expansión progresiva del portafolio de soluciones, incorporando productos de Seguros Generales y Vida & Salud, ampliando así la oferta disponible para los clientes de la cadena.

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