Seguros SURA e Hites sellan alianza para acercar la protección financiera
Seguros SURA y la cadena retail Hites anunciaron la firma de una alianza comercial de diez años que comenzó a operar a partir de julio, poniendo a disposición de los clientes de la tienda seguros de desgravamen, de cesantía y de hospitalización.
Estas soluciones estarán disponibles tanto en el sitio web de Hites como en la totalidad de sus sucursales a nivel nacional. Además, la alianza contempla una expansión progresiva del portafolio de soluciones, incorporando productos de Seguros Generales y Vida & Salud, ampliando así la oferta disponible para los clientes de la cadena.
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