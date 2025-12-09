VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile

    Entel sigue liderando en reconocimientos, esta vez subiendo dos puestos en el prestigioso ranking de reputación corporativa Merco Empresas 2025, donde se mantiene en el Top 10 de las 100 empresas con mejor reputación de Chile y como líder indiscutido en la industria de las telecomunicaciones.

     
    Rodrigo Alvial, director de Merco Chile; Antonio Büchi, CEO de Entel; Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel y José María San Segundo, CEO de Merco.

    “Es clave tener un propósito y nosotros entendemos que nuestro rol es esencial para las personas y va más allá de nuestro negocio. Empatizamos con las comunidades y personas sobre la necesidad de la conectividad y buscamos permanentemente dar el mejor servicio y acercar la tecnología para mejorar sus vidas”, explicó el CEO de Entel Antonio Büchi.

    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile Alan Meyer, VP Región Andina de Mercado Libre; Yanet Awad, directora de la Viña Concha y Toro; Antonio Büchi, CEO de Entel y Rodrigo Olivares, editor de Economía y Negocios de El Mercurio.
    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile Loreto Álvarez, jefa de Comunicaciones Corporativas de McDonald´s Chile; Lorena Talma, gerente de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados Chile y Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones en Entel.
    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile Sergio Rojas, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad FEMSA Salud; Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch; Renzo Corona, socio principal de PwC Chile; Antonio Büchi, CEO de Entel y Gonzalo Duran, director general de Femsa Salud Chile.
    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile Rodrigo Alvial, director de Merco Chile; Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés y José María San Segundo, CEO de Merco.
    Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile Carolina Gutiérrez, jefe de Comunicaciones Corporativas de Entel y Paulina del Campo, gerente corporativo de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago.
    Más sobre:SocialesEntel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

    Diputado Alessandri y expropiación de megatoma de San Antonio: “Vamos a intentar revertirlo”

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones
    Negocios

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos

    Vinos de baja graduación alcohólica van ganando terreno en ventas de Concha y Toro

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses
    Mundo

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile