Entel fue reconocida como la séptima empresa con mejor reputación en Chile
Entel sigue liderando en reconocimientos, esta vez subiendo dos puestos en el prestigioso ranking de reputación corporativa Merco Empresas 2025, donde se mantiene en el Top 10 de las 100 empresas con mejor reputación de Chile y como líder indiscutido en la industria de las telecomunicaciones.
“Es clave tener un propósito y nosotros entendemos que nuestro rol es esencial para las personas y va más allá de nuestro negocio. Empatizamos con las comunidades y personas sobre la necesidad de la conectividad y buscamos permanentemente dar el mejor servicio y acercar la tecnología para mejorar sus vidas”, explicó el CEO de Entel Antonio Büchi.
