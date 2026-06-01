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    Hitachi Construction Machinery inaugura oficinas en Chile y refuerza su apuesta por la región

    En un ameno ambiente de networking, Hitachi Construction Machinery Latin America celebró en Santiago el inicio de una nueva etapa en la región, marcado por la inauguración simbólica de sus oficinas en Chile.

     
    Masafumi Senzaki, Chief Operating Officer (COO) global de Hitachi Construction Machinery. mauricio cancino moreno

    El evento, que contó con la presencia de Masafumi Senzaki, Chief Operating Officer (COO) global de Hitachi Construction Machinery, y de destacados representantes del mundo público y privado, tuvo como invitado al exministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en el actual contexto nacional y mundial.

    Realizado en el Hotel Mandarin Oriental, el corte de cinta de las oficinas en Chile para la región estuvo marcado por el firme compromiso de la compañía nipona por construir relaciones de largo plazo y acompañar, desde Chile, el desarrollo de la industria en Latinoamérica a través de un crecimiento conjunto.

    Hitachi inaugura oficinas en Chile Equipo ejecutivo Hitachi Construction Machinery LATAM en el corte de cinta junto a Masafumi Senzaki, COO Global de Hitachi Construction Machinery (quinto de izquierda a derecha). mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Claudio Gacitúa, Manager Zamine Chile; Takenori Nomura, General Manager de Zamine Perú; Jorge Rosas, CEO de CHM Minería; Juan Javier Abanto, Commercial Manager de Zamine Perú y Marlon Palacio, gerente de Soporte Técnico de CHM Minería. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Felipe Velastin de LOT Abogados; Ricardo Moreira, director de BHP; María Elena Reyes, abogada senior de la Consejería Jurídica Distrito Norte de Codelco y Edwin Vildósola, VP Parts & Services de HCLA. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Tetsuya Kitagawa, CEO & President HCLA; Oscar Flores, General Manager MV, Capstone Cooper y Martín Pierola, VP Marketing & Sales HCLA. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Luis Betances, Construction & Mining Manager de Antillanca; Paola Huenumán, Senior Mining, Marubeni y José Ignacio Brzovic, VP Corporate HCLA. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Edwin Vildósola, VP Parts & Services HCLA; Nicole Solís, gerente legal de Vicuña y Juan Carlos Jobet, exministro de Minería y Energía y speaker invitado. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Luis Vargas, gerente general de Delta Minerals; Salvador Ávalos, gerente de Operaciones de Delta Minerals; Keisuke Azami, Senior Sales Strategy Manager HCLA, y Tetsuya Kitagawa, CEO & President HCLA. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile David Alaluf, gerente general MinInnova; Dominique Viera, Past President y directora de APRIMIN y James Whittaker, Chief Operating Officer and Member of Exco, Capstone Cooper. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile José Ignacio Brzovic, VP Corporate HCLA; Martin Pierola, VP Marketing & Sales HCLA; Jorge Riesco, presidente Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Masafumi Senzaki, COO Global de Hitachi; Sergio Ghiglino, presidente de la Asociación Minera de Copiapó y Tetsuya Kitagawa, CEO & President HCLA. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile Yohei Fukutomi, CFO HCLA; Yasushi Fukumura, presidente de la Cámara Chileno Japonesa de Comercio e Industria y Sergio Jarpa, COO Marubeni LP Holding. mauricio cancino moreno
    Hitachi inaugura oficinas en Chile José Ignacio Brzovic, VP Corporate HCLA; Cristiana Cavalcanti, Senior Manager Legal & Compliance & Corp. Governance HCLA; Tetsuya Kitagawa, CEO & President HCLA y Kentaro Goto, President Zamine Brasil. mauricio cancino moreno
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