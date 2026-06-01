Hitachi Construction Machinery inaugura oficinas en Chile y refuerza su apuesta por la región
En un ameno ambiente de networking, Hitachi Construction Machinery Latin America celebró en Santiago el inicio de una nueva etapa en la región, marcado por la inauguración simbólica de sus oficinas en Chile.
El evento, que contó con la presencia de Masafumi Senzaki, Chief Operating Officer (COO) global de Hitachi Construction Machinery, y de destacados representantes del mundo público y privado, tuvo como invitado al exministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien compartió su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en el actual contexto nacional y mundial.
Realizado en el Hotel Mandarin Oriental, el corte de cinta de las oficinas en Chile para la región estuvo marcado por el firme compromiso de la compañía nipona por construir relaciones de largo plazo y acompañar, desde Chile, el desarrollo de la industria en Latinoamérica a través de un crecimiento conjunto.
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