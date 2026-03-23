Federico Valdés, el Presidente José Antonio Kast, Magdalena Piñera, Cecilia Morel y la Primera Dama María Pía Adriasola.

La actividad congregó a más de mil asistentes, entre ellos la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; expresidentes de América Latina y España; ministros y exministros, además de destacados representantes del mundo público, empresarial y académico.

En la ocasión, el rector de la UDD, Federico Valdés, entregó la “Medalla Espíritu Universidad del Desarrollo” a la líder venezolana.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Christian Sturms, Joaquín Lavín, Juan Guaidó, Claudia Fehlandt y Juan Hepp.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Mariano Rajoy, María Corina Machado, Magdalena Piñera y Ernesto Silva.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Eugenio Guzmán, Cecilia Morel y Federico Valdés.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Renato Peñafiel, Mariano Rajoy, Joaquín Lavín y Pablo Piñera.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Matías Lira, Alejandra Lavín y Cristián Larroulet.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Sergio Hernández, Florencia Jofré, Marcela Castillo, Juan Guaidó, Carolina Mardones, Teresita Serrano y Pablo Allard. Picasa

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Felipe Raddatz, Carolina Mardones, Teresita Serrano y Gonzalo Rioseco.

Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD Claudia Fehlandt y Paula Daza.