Lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique en la UDD
Con la participación del Presidente de la República, José Antonio Kast, y la Primera Dama, María Pía Adriasola, la Universidad del Desarrollo realizó el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique.
La actividad congregó a más de mil asistentes, entre ellos la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; expresidentes de América Latina y España; ministros y exministros, además de destacados representantes del mundo público, empresarial y académico.
En la ocasión, el rector de la UDD, Federico Valdés, entregó la “Medalla Espíritu Universidad del Desarrollo” a la líder venezolana.
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