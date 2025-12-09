Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025
La tarde del miércoles 3 de diciembre, en las oficinas de Mercado Libre, se realizó el esperado cierre de año de su vertical de Inmuebles, Portalinmobiliario.com. El encuentro reunió a los principales corredores e inmobiliarias de la industria, en un espacio para compartir tendencias del sector y revisar el balance del año. Durante la jornada, los asistentes conversaron sobre el panorama que se proyecta para la industria, intercambiando visiones estratégicas y buenas prácticas de cara al 2026.
