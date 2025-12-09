VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025

    La tarde del miércoles 3 de diciembre, en las oficinas de Mercado Libre, se realizó el esperado cierre de año de su vertical de Inmuebles, Portalinmobiliario.com. El encuentro reunió a los principales corredores e inmobiliarias de la industria, en un espacio para compartir tendencias del sector y revisar el balance del año. Durante la jornada, los asistentes conversaron sobre el panorama que se proyecta para la industria, intercambiando visiones estratégicas y buenas prácticas de cara al 2026.

     
    Nicolás Palma, Gerente Senior de Mercado Libre Inmuebles, dio inicio al encuentro con un recuento de los principales logros alcanzados durante 2025.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 La cita reunió a múltiples corredores e inmobiliarias, generando un espacio para compartir tendencias y proyectar el panorama del sector.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Gianfranco Aste, Gerente de Transacciones de Mercado Libre Inmuebles; Lorena Rojas, Gerenta de Marketing de Desco; Magaly Emperanza, Jefa de Marketing Inmobiliaria Copahue y Francisco Valdivieso, Gerente Comercial y Desarrollo en Activa Inmobiliaria.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Arturo Ramírez, Gerente Comercial de K2 Property; Macarena Wittwer, Ejecutiva Comercial de K2 Property; Macarena Escudero, Directora de Mercado Libre Inmuebles; Bruno Marzan Vielma, Ingeniero de Proyectos en Empresas Lipigas y Constanza Olivares, Directora de Selling Propiedades.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Ignacio Garcia-Huidobro Edwards, Socio Director de Corredores Integrados; Carola Barros Kaiser, Broker Owner Re/max y Yuval Ben Haym, Director Regional RE/MAX Chile.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Francisca Zenteno, Gerente General de The Living y Valeria Ortega, Broker de The Living.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Joaquín Salas, Jefe Comercial; Fernanda Contreras, Jefe de Marketing y Ricardo Raby Carreño, Gerente de Administración y Finanzas, todos de Inmobiliaria Actual.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Felipe López, Gerente General y Agustin Brahm, Jefe de Operaciones y Legal, ambos de Firó gestión inmobiliaria; Isabel Palma, Gerenta Comercial de Inmobiliaria FG; Mauricio Varela, Presidente ADI y Rodrigo Cossio, Gerente de Marketing de Inmobiliaria FG.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Jorge Mira Olivos, Gerente Comercial de Engel & Volkers; Clara Puiggari, desarrollo comercial en Mercado Libre Inmuebles; Sharinne Vásquez, Especialista en Marketing Digital y Loreto Rodríguez, Talent Manager, ambas de Coldwell Banker.
    Mercado Libre Inmuebles reunió a las principales inmobiliarias y corredoras del país para cerrar el 2025 Santiago Jasminoy, Creador de Contenido Inmobiliario “Santi Inversor”; Soledad Ruiz, Directora Ejecutiva Century21 Pro y Nicolás Petit, Jefe Comercial de Inmobiliaria RVC.
    Más sobre:Sociales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones
    Negocios

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses
    Mundo

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile