Ministra Steinert, autoridades y expertos internacionales se reúnen en seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, una de las oradoras principales del evento.

Además de la secretaria de Seguridad, que defendió su gestión y adelantó detalles del plan de gobierno contra el crimen organizado, el evento “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, producido por este diario y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), contó con la participación de exautoridades de Colombia, España y Chile. A la jornada, realizada en el Teatro CA660, asistieron exministros, parlamentarios y diversas personalidades del mundo público y privado.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Catalina Thauby, prosecretaria del Partido Republicano (PR); Arturo Squella, senador y presidente del PR; y Vicente Bruna, secretario general del PR.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Carolina Selume, gerenta corporativa de Desarollo Inmobiliario SMU; Marcelo Gálvez, gerente general SMU; y Francisca Saieh, vicepresidenta de directorio SMU.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF El exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, junto a Nicolás Ibáñez, presidente de AthenaLab.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Lucía Dammert, investigadora de la USACH especializada en seguridad, moderó una de las charlas.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Mayor César Salazar, Mayor Luis Pávez, Mayor Carla Piña, Mayor Juan Pablo Martínez y Capitán Roberto Briones de Carabineros.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Fernando Chacón, la periodista Mónica Cerda y Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF El seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se realizó en el teatro Corpartes.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar; Cristián Araya, diputado PR; y Eduardo García, gerente de Super10 en SMU.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Claudia González, gerente corporativo de Fiscalía y Asuntos Externos SMU; Marcelo Gálvez, gerente general SMU; Luisa Astorino, gerente corporativo de E-commerce, Marketing y Clientes SMU; y Pilar Dañobeitía, presidenta del directorio SMU.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Francisca Saieh, vicepresidenta de directorio SMU; y Hernán Bordegaray.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Julián Suárez, representante País y gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF; Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior; Jorge Nazer, fundador y CEO de Grupo Alto; y José Luis Santa María.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Jaime Vargas, presidente de Grupo Incorp; Mariana Aylwin, exministra de Educación; y James Brierley, cofundador de CírculoSenior.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Pilar Dañobeitía, de SMU; y José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Hernán Larraín, exministro de Justicia; Raúl Figueroa, exministro de Educación; Rodrigo Delgado, exministro del Interior; y Alberto Espina, exministro de Defensa.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Julián Suárez, Hernán Larraín y Jorge Andrés Saieh, presidente de Grupo Copesa.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Diego Schalper, diputado RN; Juan Luis Castro, senador PS; José Luis Santa María, director ejecutivo de Grupo Copesa SA; e Issa Kort, embajador de Chile en Brasil.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Ricardo Yáñez, exgeneral director de Carabineros.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Juan José del Río, gerente de Inversiones en INDER; Juan Ignacio Piña, expresidente del CDE; y José Luis Santa María.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF José Miguel Aravena, gerente comercial de IST; Marcela Wilson, gerenta de Asuntos Corporativos IST, Tania Labbé, gerenta de Cuidado y Desarrollo IST; y Gustavo González, gerente general IST.

seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF Miguel Ángel Ballesteros, exgeneral de Brigada de Artillería de España; Lucía Dammert y Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia.