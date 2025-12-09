PlexoTech y Medi Assist sellaron alianza por 1ª TPA digital de salud en Latam
Empresas PlexoTech y Medi Assist Healthcare, líder en administración de beneficios de salud en India y única del rubro listada en bolsa, anunciaron su alianza para desarrollar la primera TPA digital de salud en Latam, comenzando en Chile.
La iniciativa busca transformar la gestión de beneficios de salud públicos y privados, con un administrador externo totalmente digital, seguro y escalable. La alianza combina la tecnología global de Medi Assist con la experiencia Local y regional de PlexoTech, para elevar los estándares de calidad y eficiencia en Salud.
