Sociales

Por tercer año consecutivo: Alvi celebró Encuentro de Socios 2025

La filial mayorista de SMU reunió a más de 9.000 personas provenientes de La Serena a Puerto Montt en el Movistar Arena. Este tercer Encuentro de Socios Alvi fortaleció el vínculo entre más de 40 marcas proveedoras y el canal tradicional, impulsando negocios, capacitación e innovación.

 
Marcelo Gálvez, gerente general de SMU; Guillermo Díaz del Río, gerente general de Agrosuper; Pilar Dañobeitía, presidenta del directorio de SMU; Alvaro Saieh, controlador de SMU; Rafael Undurraga, director de Agrocommerce y Andrés Olivos, director de SMU.

Los asistentes disfrutaron de sorpresas y concursos de las marcas auspiciadoras, como Carozzi, Softys y Agrosuper, entre otras, el humor de Juan Pablo López y la música de Zúmbale Primo.

Asimismo, Alvi proyecta abrir 20 locales en el último trimestre, para terminar con 57 salas este año, consolidándose como la cadena mayorista más grande de Chile.

Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Alejandro Álvarez, director de SMU; Luisa Astorino, gerenta corporativa de Marketing y Clientes de SMU; Luis Álvarez, socio comerciante de Alvi; Francisca Saieh, vicepresidenta del directorio de SMU y Jorge Sáez, gerente corporativo de Operaciones y Ventas de SMU.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 María José Flores, subgerente comercial de Congelados de Carozzi; Cristian Bulboa, subgerente comercial de Mascotas de Carozzi y Mayra Moreira, subgerente comercial de Confites de Carozzi.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Carlos Jurgensen, gerente de Operaciones de Alvi; Viviana Medel, subgerenta de Personas de Alvi; Francisco Gaete, gerente de Formato Alvi y Francisco Rencoret, gerente comercial de Alvi.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Andrés Galilea, key account supervisor de Softys; Gustavo Meza, director regional Crecimiento Mercado ARP de Softys y Benjamín Morales, ingeniero CPFR de Softys.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Felipe Wagner, gerente general de Red Bull; Andrés Manríquez, KAM Nacional de Red Bull; Jose Antonio Cajiao, KAM Cadena de Red Bull y Pablo Domínguez, Trade Marketing Specialist de Red Bull.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Jorge Zabaleta y Francisco Gaete, gerente de Formato Alvi.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Rosa Bravo, Luis Vergara, Viviana Rojas, Claudio Allendes, todos Socios Comerciantes Alvi de Doñihue y Puente Alto respectivamente.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Rosa Bravo, Luis Vergara, Viviana Rojas, Claudio Allendes, todos Socios Comerciantes Alvi de Doñihue y Puente Alto respectivamente.
Alvi celebró Encuentro de Socios 2025 Jorge Miranda, gerente comercial PGC de SMU; Rodrigo Alvarado, gerente general de Clorox; Yuri Marín, Sales Manager TT de Clorox y Javiera Dominguez, gerenta de negocio de SMU.
