SalmonChile Summit 2026 reúne en el sur a líderes y autoridades en torno a la salmonicultura
Con un atractivo programa que permitió una conversación de gran nivel entre altos ejecutivos de empresas emblemáticas del país, autoridades de gobierno y José Antonio Kast, Presidente de la República, la tercera versión del SalmonChile Summit fue el espacio para debatir sobre el futuro de Chile y medidas concretas para potenciar este relevante sector productivo.
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