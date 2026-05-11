SalmonChile Summit 2026 reúne en el sur a líderes y autoridades en torno a la salmonicultura

SalmonChile Summit 2026

Yanira Antileo, tesorera de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía; Luz Huenchulaf, presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía; Tomás Monge, gerente general de SalmonChile; Irma Landeros, secretaria de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía y Ruth Troncoso, presidenta del Consejo Agrícola Regional de La Araucanía.