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    SalmonChile Summit 2026 reúne en el sur a líderes y autoridades en torno a la salmonicultura

    Con un atractivo programa que permitió una conversación de gran nivel entre altos ejecutivos de empresas emblemáticas del país, autoridades de gobierno y José Antonio Kast, Presidente de la República, la tercera versión del SalmonChile Summit fue el espacio para debatir sobre el futuro de Chile y medidas concretas para potenciar este relevante sector productivo.

     
    El foro, realizado en el Teatro del Lago en Frutillar, reunió a representantes de la salmonicultura, autoridades, empresariado y el mundo académico, con el fin de abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta la actividad acuícola nacional.
    SalmonChile Summit 2026 Patricio Melero, presidente de SalmonChile, destacó la relevancia del sector para el desarrollo del sur austral del país.
    SalmonChile Summit 2026 Daniel Mas, biministro de Economía, Turismo y Fomento y de Minería; Patricio Melero, presidente de SalmonChile; José Antonio Kast, Presidente de la República y Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente.
    SalmonChile Summit 2026 Marily Lüders, socia de Extend; Alan Meyer, VP de países andinos de Mercado Libre; Roberta Valenca, directora de Multiexport; Arturo Natho, CEO de Copec; Teresita Morán, cofundadora de BUK y Antonio Büchi, CEO de Entel.
    SalmonChile Summit 2026 Agustín Achondo, gerente de Finanzas Corporativas de Larrain Vial; Ezequías Alliende, CEO de Naviera Orca y José Ramón Gutierrez, CFO de MultiX.
    SalmonChile Summit 2026 Cristián Montenegro, Managing Director de MSC; Ricardo Klempau, Executive Chairman de MSC Group Chile y Bolivia y Soren Toft, Chief Executive Officer de MSC.
    SalmonChile Summit 2026 Patricio Melero, presidente de SalmonChile; Per Anders Nilsen, embajador de Noruega en Chile y Ricardo Garcia, gerente general de Camanchaca.
    SalmonChile Summit 2026 Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar; Andrés Santa Cruz, director de Blumar y Jorge Sarquis, director de Blumar.
    SalmonChile Summit 2026 Yanira Antileo, tesorera de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía; Luz Huenchulaf, presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía; Tomás Monge, gerente general de SalmonChile; Irma Landeros, secretaria de la Mesa de Mujeres Rurales de La Araucanía y Ruth Troncoso, presidenta del Consejo Agrícola Regional de La Araucanía.
    SalmonChile Summit 2026 María José Torrealba, subdirectora de comunicaciones de SalmonChile; Marcela Bravo, gerenta de Gestión, Estudios y Proyectos de SalmonChile; Cuky Pérez, economista chilena experta en Data Science y Teresita Morán, cofundadora de BUK.
    SalmonChile Summit 2026 Marcelo Santana, gobernador regional de Aysén; Sergio Giacaman, gobernador regional del Biobío; Alejandro Santana, gobernador regional de Los Lagos; Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt y Marco Silva, alcalde de Calbuco.
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