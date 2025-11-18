BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Las cinco claves para invertir en conservación verde

    "El capital privado tiene un rol fundamental en la protección de nuestros ecosistemas. Hoy, invertir en conservación no solo mitiga riesgos, sino que diversifica portafolios con activos resilientes, tangibles y con potencial de retorno a largo plazo” señalan desde Genau Green.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Humedal de Chiloé. Fundación Conservación Marina.

    En un panorama global, donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad exigen acciones urgentes, la inversión en conservación ha dejado de ser una actividad filantrópica para convertirse en un legado con rentabilidad sostenible. Sin embargo, para muchos inversionistas, el camino hacia el capital natural puede parecer complejo.

    Para guiar a quienes desean alinear su portafolio con el planeta, Antonia Wiedman, gerenta de Administración y Finanzas de Genau Green, una empresa de proyectos de conservación natural, comparte las cinco claves esenciales para invertir con impacto y seguridad en el sector verde.

    “El capital privado tiene un rol fundamental en la protección de nuestros ecosistemas. Hoy, invertir en conservación no solo mitiga riesgos, sino que diversifica portafolios con activos resilientes, tangibles y con potencial de retorno a largo plazo, como lo demuestran mercados emergentes como el de créditos de carbono y el ecoturismo”, señala la ejecutiva.

    Según Antonia Wiedman, estos son los cinco pilares para una inversión exitosa en el ámbito de la conservación:

    Clave 1: define tu “impacto esperado”, más allá del retorno financiero

    “En conservación, la rentabilidad se construye en dos planos: financiero y ambiental”, explica Wiedman. Antes de invertir, es clave definir el tipo de retorno que buscas y el horizonte de inversión asociado. ¿Buscas un retorno financiero a largo plazo a través de la plusvalía del terreno o el acceso a nuevos instrumentos de financiamiento verde? ¿Tu prioridad es un impacto ambiental y social medible (como la protección de especies en peligro, la mitigación del cambio climático o el desarrollo comunitario)?

    Consejo de la experta: Prioriza proyectos que combinen impacto ambiental medible y valorización de capital, con estructuras legales y financieras claras que aseguren estabilidad del retorno en el tiempo, sustentadas en una buena selección territorial, diseño del proyecto y visión de desarrollo a largo plazo.

    Clave 2: prioriza la transparencia y la solidez legal (adiós al greenwashing)

    El riesgo de caer en el greenwashing (falsa sostenibilidad) es una realidad que no debe subestimarse. Es fundamental que la inversión se sustente en una “debida diligencia” rigurosa.

    Consejo de la experta: asegúrate de que el proyecto cuente con todos los títulos de propiedad, certificaciones ambientales y permisos de uso de suelo. La seguridad legal y la transparencia son la base para una inversión sólida y confiable a largo plazo.

    Clave 3: evalúa el “capital natural” del activo

    No todos los terrenos tienen el mismo potencial. Aquellos que conservan bosque nativo, agua o una alta biodiversidad tienden a valorizarse más con el tiempo. La calidad ambiental del lugar es parte fundamental del activo que estás comprando.

    Santiago 28 Septiembre 2007. Bosque Nativo de la X Region

    Consejo de la experta: invierte en terrenos con un alto valor ecológico y de biodiversidad. Estos activos son intrínsecamente más resilientes y tienen mayor potencial para acceder a fuentes de financiamiento verde y beneficios fiscales en el futuro.

    Clave 4: busca la diversificación y un horizonte a largo plazo

    La inversión en conservación es de resistencia, no de velocidad. Requiere paciencia, pero ofrece una baja correlación con los mercados financieros tradicionales, actuando como un amortiguador contra la inflación y la volatilidad.

    Consejo de la experta: considera un horizonte mínimo de 5 a 7 años para ver beneficios significativos. Si no quieres comprometer un monto alto a largo plazo, puedes co-invertir junto a familiares o amigos, compartiendo la inversión y accediendo en conjunto a un proyecto de conservación con potencial de valorización futura.

    Clave 5: asegura la participación comunitaria y la gestión continua

    Un proyecto de conservación es sostenible solo si beneficia a las comunidades locales. La protección ambiental debe ir de la mano con el impacto social positivo, generando empleos locales, educación ambiental y desarrollo sostenible.

    Consejo de la experta: pregunta por los planes de gestión y monitoreo a largo plazo. ¿Existe un protocolo de manejo ecológico? ¿Cómo se involucra a las comunidades? La conservación exitosa requiere una gestión activa que asegure que el valor del ecosistema se mantenga y crezca.

    “La conservación verde es una de las tendencias del siglo XXI. Es una oportunidad única para poner tu dinero a trabajar para el planeta y, al mismo tiempo, construir un patrimonio financiero y de legado para las futuras generaciones”, concluye Antonia Wiedman.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadConservaciónNaturalezaInversión en conservaciónConservación NaturalMedio AmbienteGenau GreenCrédito de CarbonoEcosistemasCapital Privado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    NotCo AI firma acuerdo con productora suiza de chocolate Barry Callebaut

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Reportan fallo en Cloudflare que impide usar X, ChatGPT, League of Legends y otros programas y apps

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Por qué Estados Unidos planea vender cazas F-35 a Arabia Saudita, según Trump

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago
    Chile

    Falla global de Cloudfare que afecta a X y ChatGPT coincide con mantención programada en centros de datos: uno de ellos está en Santiago

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Corte ordena mejorar habitabilidad e higiene de módulo de recinto penal de Colina

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara
    Negocios

    ¿Cómo viene la segunda vuelta?: Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara

    CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

    Asesor económico de Kast se abre a revisar la gradualidad del ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis
    El Deportivo

    Se suma a Sinner: Carlos Alcaraz anuncia su baja de las Finales de la Copa Davis

    Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

    La hora de Gabriel Suazo: los factores que elevan al lateral en la Roja y en el Sevilla

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla
    Mundo

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?