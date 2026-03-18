Andes Integración Logística y LATAM Cargo Group concretan primer embarque aéreo de salmón premium con baja huella de carbono

En un contexto donde la gestión de emisiones de CO₂ adquiere creciente relevancia en la logística internacional, LATAM Cargo Group y Andes Integración Logística concretaron el primer embarque aéreo de salmón premium con huella de carbono reducida del exportador AquaChile desde Chile a Estados Unidos a través de la asignación de SAF (Sustainable Aviation Fuel) con el modelo Book & Claim.

La operación, realizada el 7 de marzo de 2026, marca un hito en la estrategia de descarbonización de la industria, al integrar por primera vez una reducción certificada de emisiones en un envío internacional de salmón premium mediante el modelo Book & Claim en Sudamérica. La iniciativa consideró la asignación de más de 350 litros de SAF por parte de LATAM Cargo Group, cuyos beneficios ambientales fueron acreditados a la operación del embarque mediante el modelo Book & Claim, un mecanismo que permite canalizar compromisos climáticos en soluciones concretas, verificables y trazables, aun cuando el combustible no sea físicamente utilizado en el vuelo específico.

Impacto medible y trazable

El embarque contempló más de 3 toneladas de salmón premium y logró una reducción certificada del 10% de las emisiones de CO₂, equivalente a 0,6 toneladas de CO₂, asociadas al transporte aéreo de esta operación. El SAF utilizado, producido a partir de residuos de origen animal, permite una reducción de emisiones de aproximadamente 74,7% en comparación con el combustible fósil convencional, de acuerdo con las metodologías de cálculo utilizadas.

“Este embarque demuestra que la descarbonización de la carga aérea es posible cuando toda la cadena logística trabaja en conjunto. Nuestro objetivo es seguir ampliando el acceso a soluciones concretas, trazables y verificables basadas en el uso de SAF para que cada vez más exportadores de Sudamérica puedan reducir la huella de carbono de sus envíos internacionales”, comentó Cristina Oñate, Gerente de Productos Sostenibles en LATAM Cargo Group.

Por su parte, el director de Procesos en Andes Integración Logística, Jan-Henrik Hertel, señaló que “este acuerdo refuerza nuestro rol como agencia de carga estratégica. No solo gestionamos el transporte de origen a destino, sino que acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de sus metas de sostenibilidad. Además, demostramos que la cadena logística puede ser una herramienta activa de descarbonización”.

En AquaChile destacaron “ser parte de iniciativas que permiten seguir avanzando hacia una logística más sostenible, especialmente en operaciones de exportación hacia mercados tan relevantes como Estados Unidos. Este tipo de soluciones contribuye a fortalecer una cadena más eficiente e incorporar mejoras concretas en materia ambiental”.

Impulso a la descarbonización del transporte aéreo de carga

Este hito refleja cómo capacidades complementarias pueden traducirse en impacto climático real: LATAM Cargo Group aporta una solución concreta para que sus clientes integren gestión climática en sus operaciones, habilitando el uso de SAF bajo un esquema trazable y verificable como Book & Claim, mientras Andes Integración Logística, a través de su iniciativa estratégica CaRe, articula la implementación operativa y ambiental para asegurar la correcta ejecución y la trazabilidad de la reducción. Con AquaChile como exportador pionero, la colaboración demuestra que la descarbonización en carga aérea no depende de esfuerzos aislados, sino de alianzas que convierten compromisos en resultados medibles y escalables en los corredores desde y hacia la región.

Además, esta acción tiene una relevancia estratégica para Chile, porque demuestra que la industria exportadora puede avanzar hacia una logística más sostenible sin comprometer la calidad del servicio. Al mismo tiempo, envía una señal concreta sobre la importancia de impulsar el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación en la región: a mayor demanda por soluciones como SAF, mayores son también las oportunidades para acelerar este mercado y, a futuro, habilitar la participación de Chile en su producción. Más que una acción puntual, esta iniciativa marca el inicio de una transición orientada a ampliar progresivamente el uso de SAF en distintos productos y rutas, especialmente hacia mercados exigentes como Estados Unidos y Europa.