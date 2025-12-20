SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Con más de 30 proyectos de data centers en desarrollo, una inversión acumulada de US$2.300 millones en los últimos cinco años y proyecciones que superan los US$4.000 millones , el país avanza con paso firme hacia un modelo de infraestructura tecnológica que busca compatibilizar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y energética.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Sashkin - stock.adobe.com

    En septiembre de 2025, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación presentó la guía “¿Cómo instalar un data center en Chile?”, como parte del Plan Nacional de Data Centers. El documento busca facilitar la inversión privada ordenando la permisología, articulando actores públicos y promoviendo estándares ambientales desde el diseño de los proyectos.

    “El rol del Estado no es promover proyectos específicos, sino ordenar el terreno de juego desde una base técnica y de largo plazo. El Ministerio actúa como articulador y referente técnico, poniendo a disposición criterios y herramientas que reducen la incertidumbre tanto para el Estado como para los privados y las comunidades”, indicó el ministro Aldo Valle. La guía establece orientaciones sobre uso de suelo, clasificación industrial, tramitación ambiental y disponibilidad energética, incorporando criterios de eficiencia hídrica, energética y relación con las comunidades locales.

    Desde el Ministerio explican que Chile aparece como un destino atractivo por su matriz energética en transición —más del 60% de la generación proviene de fuentes renovables, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)–, por su red de fibra óptica robusta, sus tratados de libre comercio, la estabilidad jurídica y su cercanía al océano Pacífico, clave para cables submarinos. Pero a la vez, junto con estas ventajas, emergen desafíos estratégicos.

    “El auge de los data centers introduce una demanda eléctrica estructural, intensiva y territorialmente concentrada”, advierte Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Frente a ello, sostiene que “la solución no es solo más generación, sino más flexibilidad, trazabilidad y eficiencia energética”.

    El crecimiento acelerado de esta infraestructura pone presión sobre el sistema eléctrico y sobre los marcos regulatorios. La guía del Ministerio refuerza la importancia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como instrumento para asegurar proyectos bien diseñados y con legitimidad social.

    Sostenibilidad: del discurso a la práctica

    Desde la Asociación Chilena de Data Centers (ChDC), se promueve un estándar de sostenibilidad que exige a las empresas métricas claras en uso de energía, consumo de agua, emisiones, gestión de residuos y gobernanza climática.

    “Frente a los principales desafíos ambientales, los nuevos proyectos de data centers están adoptando sistemas de enfriamiento de bajo o nulo consumo de agua, junto con mayores niveles de automatización y una creciente participación de energías renovables. Tecnologías como free cooling, uso de aire exterior, soluciones evaporativas eficientes y circuitos cerrados permiten operar con consumos muy bajos —e incluso nulos— de agua, reduciendo significativamente el impacto hídrico y energético de estas instalaciones", especifican.

    Desde ChDC explican, además, que hoy “las empresas operan con energía limpia y cuentan con certificaciones internacionales, diseñadas para operar incluso en emergencias como el apagón del 25 de febrero pasado, donde gracias a la resiliencia del sistema, todas las transacciones digitales en el país pudieron ser procesadas”.

    Expertos coinciden en que el crecimiento de los data centers en Chile será positivo en la medida en que se gestione con visión de largo plazo. Esto implica planificación territorial, regulación moderna, incentivos para la inversión en energía renovable y una gobernanza que incorpore a las comunidades desde el inicio.

    Más sobre:Hub Sustentabilidadhubs_lt

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    ISP alerta por venta de pastillas bronceadoras sin autorización sanitaria

    Copiapó: sorprenden a camionero con cerca de 900 kilos de marihuana en la Ruta 5 Norte

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Concierto del Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: Metro extiende horario y Red suma buses de apoyo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. West Ham United por la Premier League

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”
    Chile

    Cordero adelanta que reforma a Gendarmería sería ingresada en enero: “Es indispensable, una necesidad hace muchísimos años”

    UDI llama al Socialismo Democrático a rechazar norma de “amarre” y advierte acciones legales

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales
    Negocios

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Brechas laborales: mujeres del quintil más bajo avanzan tres veces menos que las de mayores ingresos

    Chile apuesta por convertirse en el hub digital sostenible de América Latina

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás
    El Deportivo

    Un contraste de estilos: el nuevo duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y su rivalidad con el Getafe de José Bordalás

    El mercado abre sus vitrinas: los primeros movimientos en la Liga de Primera

    El fuerte dardo de Aníbal Mosa contra Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India
    Mundo

    Siete elefantes mueren tras colisión de tren de pasajeros en el noreste de India

    Ataque en metro de Taipéi deja tres muertos y 11 heridos tras agresión con arma blanca

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad