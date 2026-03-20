Congreso ACADES: las discusiones que buscan asegurar agua para Chile y destrabar su crecimiento

La prolongada sequía en Chile, la sobreexplotación de acuíferos y la dependencia de las lluvias han instalado la urgencia de buscar nuevas fuentes hídricas. En ese contexto, la desalación, junto con el reúso de aguas, emerge como una de las principales soluciones para avanzar hacia la seguridad hídrica.

En el marco del Congreso ACADES, instancia que reúne a actores nacionales e internacionales para discutir el futuro del agua en el país, Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), en entrevista con Hub Sustentabilidad de Radio Duna, conversó sobre todos los detalles del evento y desafíos de la industria. “Si no somos capaces de generar nueva agua, que es precisamente lo que estamos buscando hacer con esta industria de desalación y esta infraestructura, podemos enfrentar un escenario en que el consumo supera con creces la capacidad de recomposición de nuestras reservas”, advirtió.

Rafael Palacios

Cómo funciona la desalación

El proceso, explica Palacios, es más simple de lo que parece. “Primero que nada se captura el agua de mar mediante una tubería llamada inmisario, y luego llega a una planta que funciona como una fábrica con energía eléctrica”. Allí, el agua atraviesa distintos filtros hasta llegar al proceso de la ósmosis inversa. “Es una membrana semipermeable que deja pasar el agua, pero no las sales”, detalló.

El resultado es un agua extremadamente natural, que luego debe ser tratada para consumo humano: “Es un agua tan pura que no es potable y requiere volver a incorporarle sales y minerales”, agregó.

Pero más allá de lo técnico, Palacios hizo hincapié en que el agua no solo es esencial para la vida cotidiana, sino también para el desarrollo económico del país. “El 70% de los chilenos considera que el agua es fundamental para el hogar. No podemos funcionar sin agua". Pero también advierte que menos del 20% la vincula con el crecimiento económico, pese a que el 60% del PIB de Chile está relacionado con el agua.

En esa línea, destacó que “el agua es un elemento vital para el crecimiento de Chile” y que asegurar su disponibilidad es condición para retomar mayores tasas de expansión. “Si queremos crecer al 4 o 5%, tenemos que asegurar ese suministro”, afirmó.

La desalación sigue concentrada en la minería, y el desafío, según Palacios, es expandir su uso hacia el consumo humano, la agricultura y otras industrias. “Hoy está encapsulada en la minería, y lo que necesitamos es que esto llegue a las personas y a los agricultores”, indicó.

Además, destacó que estas tecnologías no solo generan nueva oferta, sino que alivian la presión sobre fuentes continentales. “Cuando se genera una planta desaladora, esa agua nueva permite que el agua existente pueda ser utilizada por comunidades y agricultores. Dejamos de administrar escasez y empezamos a generar oferta”, sostuvo.

De este modo, el Congreso ACADES no solo busca compartir experiencias internacionales, sino también impulsar definiciones concretas para el futuro hídrico de Chile. “Seguimos viviendo de los pozos, de los acuíferos. Pero a un ritmo que no es sustentable ni capaz de sostenerse, entonces tenemos que empezar a pensar en nuevas soluciones. Tenemos que empezar a pensar en asegurarnos el agua que necesitamos para el futuro. Para el futuro, para el próximo año o para el siguiente”, concluyó.

Congreso ACADES: “Agua para crecer”

Bajo el lema “Más agua para crecer”, el Congreso ACADES reunió esta semana en el Metropolitan de Santiago a autoridades, expertos y representantes del mundo público y privado, junto a invitados internacionales, para abordar soluciones frente a la crisis hídrica.

En conversación con el presidente de ACADES, Alberto Kresse, destacó que el desafío no es asegurar su disponibilidad en el tiempo. “Lo que necesitamos en Chile es saber que vamos a tener agua, no solamente tener agua en algún momento. Lo importante es que ese suministro esté garantizado”, señaló.

Kresse indicó además el valor de las experiencias internacionales y el impulso a modelos de infraestructura compartida. “Tenemos la oportunidad de hacer de esta causa una tarea país. En la medida que Chile tenga certeza hídrica, se van a poder desarrollar proyectos y crecer ciudades”, afirmó.

Otro de los puntos relevantes fue la sostenibilidad de la desalación. Según Kresse, la industria ha avanzado en integrar energías renovables y mejorar sus estándares ambientales. “Hoy la mayoría de los proyectos se alimenta con energías renovables no convencionales y existen plantas reconocidas internacionalmente por su eficiencia. Son proyectos que pueden ser positivos ambientalmente para las cuencas y los territorios”, sostuvo.

El congreso también puso énfasis en la innovación, con la participación de startups y nuevas soluciones tecnológicas. “Estos proyectos actúan como un imán para nuevas ideas. Este tipo de encuentros permite articular a todos los actores y empujar en una misma dirección”, explicó.

Desde el mundo sanitario, el gerente general de Aguas Andinas, empresa socia de Hub Sustentabilidad de La Tercera, José Sáez, quien estuvo presente en el panel de conversación “Quién paga la cuenta” llamó a avanzar en acuerdos para una gestión más eficiente del recurso. “El volumen de agua es el que hay. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo usarla mejor”, planteó.

Sáez destacó avances en eficiencia, como la reducción del consumo promedio en Santiago, pero advirtió que persisten brechas importantes, especialmente en zonas rurales. “No podemos perder de vista que tenemos a más de un millón de personas no tenga acceso continuo a agua potable. En el mundo rural tenemos esa realidad, y es una responsabilidad de todos pero también de las sanitarias hacer el aporte que sea necesario para salir de esa condición. Creo que esta conversación de hoy día marca un punto de inflexión importante para ir detrás de los proyectos que nos estamos fijando”, afirmó.

Desde la industria minera, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, hizo hincapié en que la desalación dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad estructural. “Hoy no es posible imaginar nuevos proyectos mineros sin desalación. Es una condición de supervivencia”, sostuvo.

Pacheco explicó que la creciente demanda de cobre, clave para la transición energética, implica mayores requerimientos de agua en un contexto de escasez. “Para producir más cobre se necesita más agua, y además en zonas donde el recurso es cada vez más limitado”, señaló.

En esa línea, detalló que la estatal avanza en una estrategia basada en eficiencia, recirculación, reúso y desalación, con el objetivo de reducir significativamente el uso de aguas continentales. “De aquí a 2035, sumaremos 3.320 litros por segundo de agua que obtendremos de fuentes no continentales, cifra que equivale al 60% del consumo de los 5.500 litros por segundo”, terminó diciendo.