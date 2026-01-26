SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Datos para la educación ambiental

    Por 
    José Miguel Cerda
    Día de la Educación Ambiental.

    El Día Mundial de la Educación Ambiental es parte de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (1972) y se conmemora cada 26 de enero. Pero este día no es sólo una “celebración” a la educación ambiental, sino un recordatorio de las responsabilidades con el medio ambiente que nos rodea.

    A lo largo de los años han surgido diversas iniciativas con esta bandera. Paneles científicos, sociales, económicos y políticos promueven el cuidado del medio ambiente, por sus servicios ecosistémicos otorgados a la humanidad. Sin embargo, no debemos olvidar que esas iniciativas deben ser aterrizadas a la sociedad mediante una educación ambiental que sea transversal, desde la formación primaria hasta la superior, sin olvidar nuestra vida cotidiana. De esta forma, la conmemoración de este día no solo quedará en buenas intenciones.

    Los datos son un aliado estratégico para la educación ambiental, ya que permiten entregar información confiable a las nuevas —y no tan nuevas— generaciones. En base a la evidencia, podemos decidir qué, cómo, dónde, cuándo y por qué cuidar el ambiente, lo que se traduce en un cuidado más efectivo. La democratización de los datos e información es determinante para responder esas preguntas. Comunidades educadas ambientalmente con datos a disposición se empoderan de la conservación de su entorno.

    Los ecosistemas se han visto afectados por el actuar humano, lo que queda de manifiesto en el acelerado cambio climático, la pérdida de biodiversidad, episodios más frecuentes de sequías y la contaminación, entre otras consecuencias; sin ir más lejos, una muestra son los incendios que hoy azotan la zona centro sur de nuestro país. Para abordar de mejor forma estos desafíos, es fundamental contar con iniciativas, proyectos u organizaciones nacionales que cumplen múltiples roles en la cadena de la preservación del medio ambiente, y que contribuyen con el levantamiento de datos, su modelamiento, disponibilización y difusión científica. En el contexto en el que vivimos, se torna esencial promover una ética y responsabilidad a nivel institucional en nuestro país en torno a los datos, y volvernos conscientes de la relevancia de una educación ambiental basada en evidencia.

    Por José Miguel Cerda, tesista de doctorado en Data Science de Data Observatory y biólogo magíster en recursos naturales.

    Más sobre:Hub SustentabilidadColumnaOpiniónDía Mundial de la Educación AmbientalEvidencia científica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop: informe encargado por Elberg, Luksic y Lería respalda valorización de Patio, pese a críticas de Jalaff

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 25 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”
    Chile

    Ramírez (UDI) tilda reproches oficialistas a conversaciones previas de Kast con Steinert como “débiles” y “absurdos”

    Abogado de Ángela Vivanco previo a audiencia de formalización: “Ella está muy afectada de salud”

    Carmona desdramatiza cita oficialista sin PC ni FA y refuerza que su partido insistirá en la unidad

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural
    Negocios

    Cuando el fuego deja de ser un desastre natural

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Desesperación en medio de la crisis: Liverpool contacta a Xabi Alonso para reemplazar al técnico Arne Slot

    Por lanzamiento de fuegos artificiales y lienzos ante Coquimbo: la ANFP castiga a hinchas de la U para duelo ante Audax

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off
    Cultura y entretención

    Espíritus, levitación y posesiones: obra con trucos de magia aterriza en el Festival Santiago Off

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
    Mundo

    Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

    Alto cargo del Ejército de China purgado es acusado de “pisotear y socavar” la autoridad de Xi Jinping

    “Melania”: El documental de la primera dama de EE.UU. que llega en un complejo momento para la Casa Blanca

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur