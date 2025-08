Economistas aseguran que mejoras centradas en la sostenibilidad son el camino para la estrategia productiva del país

La consultora chilena Gestión Social, especializada en planificación y gestión de la sostenibilidad, celebró esta semana sus 20 años de trayectoria, destacando su trabajo junto a más de 300 organizaciones públicas y privadas a lo largo del país. El evento conmemorativo fue también una instancia de reflexión sobre los desafíos productivos de Chile y la relación de la ciudadanía con sus principales industrias.

Uno de los momentos centrales fue la presentación del estudio “Valor Productivo 2025”, cuyos resultados fueron analizados en un conversatorio que contó con la participación de los economistas Óscar Landerretche e Ignacio Briones y estuvo moderado por Elisa Giesen, gerenta de consultoría y socia de Gestión Social.

Los académicos abordaron los desafíos estructurales del país para compatibilizar crecimiento, legitimidad y sostenibilidad. “Una empresa que no está en el negocio de la innovación, está destinada a desaparecer”, advirtió Landerretche, quien además subrayó que Chile tiene una oportunidad de liderar una narrativa vanguardista si impulsa un modelo exportador con estándares ESG de clase mundial.

Sobre el rol que tiene Chile como fuente de materias primas esenciales en la transición energética global, Landerretche destacó que el país tiene una oportunidad única de liderazgo: “Chile es un país pequeño, pero osado, y cuando se alinea con proyectos vanguardistas, encuentra una narrativa que lo moviliza. Hoy, esa narrativa puede construirse en torno a la sostenibilidad. Tenemos una abundancia de recursos naturales estratégicos, y si logramos impulsar el crecimiento económico integrando estándares ESG de clase mundial, especialmente en lo ambiental y social, y lo hacemos con una colaboración público-privada efectiva, podríamos posicionarnos como un modelo global en desarrollo sostenible. Esa es nuestra oportunidad de volver a ser protagonistas.”

Por su parte, Briones concordó con que la cancha es muy promisoria. “Hay un cambio de demanda estructural no solo para la minería sino que en general para todos los recursos naturales”, sin embargo, hizo hincapié en la manera de cómo hay que proceder en este escenario: “para lograrlo tenemos que mantener lo bueno, pero no lo malo que le ha quitado legitimidad a lo ambiental y al capital humano. Después, para apalancar a estos sectores hay que renunciar a ‘los cantos de sirena’, y esto se hace trabajando las ideas con las personas. Y por último, pongámonos metas, es una conversación que se puede hacer desde la política y la academia y hay que buscar los mínimos comunes”.

El ex ministro planteó también que “la búsqueda de legitimidad de la industria exportadora de recursos naturales debe comenzar por asumir que en el pasado se cometieron errores”. Opinión similar a la de Landerretche quien opinó que como país no nos preocupado de las consecuencias sociales del desarrollo económico. “Lo que ocurre es que la lógica del capitalismo rompe las cosas y en Chile, la lógica del crecimiento acelerado ha roto cosas donde la política pública no ha estado presente ni a la altura para evitarlo”.

Durante su intervención, Landerretche también puso sobre la mesa una de las tensiones estructurales que enfrentan las industrias estratégicas del país: la distancia entre la percepción que existe en Santiago y la que predomina en los territorios donde esas mismas industrias operan. “Tenemos que preguntarnos cómo dar más espacio a lo local en la toma de decisiones”, afirmó, apuntando a la necesidad de fortalecer la legitimidad desde los territorios.