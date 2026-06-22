Endeavor Chile renueva su directorio y suma a líderes de la minería, la banca y el venture capital

Con una combinación de emprendedores, ejecutivos y referentes del mundo financiero, Endeavor Chile renovó parte de su directorio para el período 2026-2029, en uno de los procesos más relevantes para la organización que impulsa el crecimiento de empresas de alto impacto en el país.

En el caso de los directores consejeros se suman Diego Yarur, Presidente de Empresas Juan Yarur y Director de BCI y Laura González-Stefani, Fundadora y CEO de The Venture City. Por parte de los directores emprendedores, fueron seleccionados Trinidad Carmona, CEO en Drillco Corporate y Jorge Nazer, fundador y presidente de Grupo ALTO (quién además será el presidente del directorio), además de Ignacio Canals, Fundador de Galgo, quien fue reelegido. Todos ellos serán parte de la mesa directiva que actualmente está compuesta por Eduardo Novoa, Catalina del Río, Nicolás Berman, Gonzalo Restini y Hans Pieringer.

Cabe recordar que Endeavor es una red de apoyo a emprendedores de alto impacto en el mundo. Presente en más de 40 países, en Chile lleva más de dos décadas impulsando a los emprendedores.

Trinidad Carmona lidera, junto a su familia, la expansión internacional de Drillco, compañía chilena especializada en herramientas de perforación para la minería y que hoy tiene presencia en más de 35 países. La ejecutiva ha impulsado una estrategia de crecimiento e innovación que ha convertido a la firma en uno de los proveedores mineros chilenos con mayor presencia global. Además, ha sido una de las voces más activas en materia de diversidad e incorporación de mujeres a la industria minera.

Jorge Nazer, en tanto, es uno de los emprendedores más reconocidos del ecosistema local. Fundó Grupo ALTO hace más de dos décadas y desarrolló una empresa dedicada a soluciones tecnológicas para combatir delitos patrimoniales y fraudes, con operaciones en distintos mercados de América Latina. Su trayectoria lo convirtió en uno de los primeros empresarios chilenos vinculados a Endeavor.

La incorporación de Laura González-Stefani aporta una mirada internacional al directorio. La ejecutiva española fundó The Venture City en 2017 y anteriormente formó parte del equipo de expansión global de Facebook y eBay. Desde su fondo de inversión ha respaldado startups en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y ha promovido la idea de que el talento emprendedor puede surgir fuera de los tradicionales polos tecnológicos.

Por su parte, Diego Yarur es ingeniero comercial de la Universidad Católica y posee un MBA de Columbia University. Además de presidir Empresas Juan Yarur, participa en los directorios de BCI, City National Bank y BCI Perú, y ha estado ligado a iniciativas de innovación, sostenibilidad y expansión internacional del grupo financiero.

La presidenta saliente de Endeavor Chile, Kathleen Barclay se despidió de dicho cargo luego de tres décadas. Con respecto a quien la sucederá, Jorge Nazer, indicó: “La elección del primer emprendedor como presidente es un hito que fortalece nuestro propósito esencial: ser una organización con una red colaborativa de y para emprendedores. Hoy consolidamos nuestro compromiso de multiplicar el impacto, give back y promover el desarrollo económico a través del emprendimiento a nivel país”, señaló Barclay.