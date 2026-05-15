Julieta Martínez: “Cuando hay desastres naturales, son las mujeres las primeras que sostienen los cuidados, y aún así son las más vulnerables a ellos”

Hoy, con 22 años, a punto de terminar Antropología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la fundadora de la organización Tremendas, Julieta Martínez, acaba de ser reconocida con el Premio Juvenil Win-Win 2026, un galardón internacional de acción climática que en su categoría principal ha distinguido a figuras como Al Gore y Kofi Annan.

En entrevista con Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Julieta repasó su vocación, el sentido de este reconocimiento y el crecimiento de Fundación Tremendas, la red de niñas y jóvenes que fundó a los 15 años y que hoy se ha convertido en un actor relevante en sostenibilidad con enfoque de género en América Latina. “Me considero una persona extremadamente privilegiada. Tuve las herramientas y los espacios para desarrollar mis intereses. Y también tuve una mamá que no me dejó abandonar mis proyectos cuando en el colegio me decían que eran muy hippies o poco interesantes”.

Ese entorno familiar, con un papá que le repetía que “lo personal es político” y “hermanos maravillosos”, fue clave para que Julieta, la joven activista y de las referentes de acción climática, género y sostenibilidad más influyentes del país, no desistiera de inquietudes que, con el tiempo, se transformarían en una organización internacional que forma líderes.

Un premio que cruza sostenibilidad y género

El Premio Juvenil Win-Win nació en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, impulsado por la academia y articulado con actores públicos y privados que promueven una sostenibilidad sin greenwashing. Cada año aborda un eje distinto de la agenda global.

Julieta fue distinguida en la categoría “Gender Equal Societies”, que pone el foco en la relación entre crisis climática y desigualdad de género. “Hoy en día las mujeres son extremadamente vulnerables a los efectos de la crisis climática, de hecho son 14 veces más vulnerables a fallecer en un desastre natural. Cuando hay una inundación, muchas veces no saben nadar, no pueden salir de la casa, no tienen acceso al banco porque no tienen acceso a crédito para reconstruirse. Se forma un patrón que las empuja a la pobreza y les quita autonomía”, explicó.

Para ella, hablar de sostenibilidad con enfoque de género es una condición básica para diseñar políticas y proyectos eficaces: “Cuando el mundo se cae a pedazos, son las mujeres las primeras que sostienen los cuidados, las que van a buscar agua, las que intentan recomponer la vida cotidiana. Esos recursos adaptativos hay que tenerlos en cuenta al minuto de diseñar soluciones”.

La ceremonia de premiación será en octubre en Suecia, pero el reconocimiento ya posiciona su trabajo en un circuito global de referentes climáticos. “Nunca he tenido la experiencia de recibir un premio de este nivel. Es un premio que nace en la Universidad de Académicos de Gothenburg, y eventualmente se convierte en un premio público-privado, está desde regiones de Suecia hasta empresas que están activamente trabajando un lineamiento de sustentabilidad que no sólo se quede en palabras bonitas”.

Julieta Martínez

Fundación Tremendas

Tremendas nació de una intuición simple y temprana en Julieta Martínez. Las niñas y adolescentes tienen ideas para cambiar su entorno, pero no siempre cuentan con las herramientas para hacerlo. “Uno no puede ser pianista sin haber tocado un piano. Muchas chicas quieren innovar, meterse en ciencia, tecnología, pero no tienen los recursos. Entonces Tremendas funciona como un cable conductor hacia mujeres que quieren educarse: en vez de que ellas vayan a pedir a la universidad, nosotros llevamos a los docentes hacia ellas”.

Ese modelo se materializa en las Academias de Tremendas, climáticas y atómicas, qur son programas gratuitos e híbridos donde jóvenes entre 12 y 25 años aprenden sobre adaptación, mitigación y resiliencia climática, pero siempre aterrizado a sus territorios. “No es lo mismo vivir la crisis climática en Santiago que en Coronel, cerca de una zona de sacrificio. Queremos que aprendan a bajar las soluciones a su propia realidad y a vincularse con su gobierno local”.

Con esto hoy Tremendas no sólo forma liderazgos, sino que también produce conocimiento, con el nuevo lanzamiento por parte de la fundación: el Observatorio de Juventudes de Tremendas.

Un observatorio hecho por jóvenes

En la entrevista, Julieta comentó del nuevo Observatorio de Juventudes de Tremendas, desarrollado junto a la CAF, que busca cambiar la forma en que se investiga a las juventudes. “Normalmente los jóvenes son objetos de investigación, pero nunca son los productores de conocimiento. Nosotros queremos que estén al otro lado de la balanza, diseñando también la investigación”. En ese sentido, Tremendas tiene esta lógica que es de jóvenes para jóvenes, donde tienen una parte protagónica en el proceso.

Así, la iniciativa busca levantar estudios cualitativos y cuantitativos desde Chile hacia los 18 países donde opera la red, que respondan a temas como educación, inserción laboral y el impacto de la inteligencia artificial. “Queremos sacar adelante información verídica, actualizada y que no tenga esta brechas académicas y que también tenga este componente especial que son los jóvenes”.

Julieta reconoce que al inicio Tremendas era visto con cierto paternalismo. “Era como ‘qué lindo lo que hacen estas niñas’. Hoy estamos siendo citadas cuando alguien busca cómo entender a las juventudes y a las niñas en la región”. Pero también advierte las dificultades estructurales de las fundaciones para sostenerse en el tiempo. “Existe esta idea de que todo es por amor al arte. Pero no puede ser así. La sustentabilidad y la economía no pueden ser mundos separados”.

Entre las últimas ideas de la entrevista, Julieta abordó un tema cercano a los jóvenes hoy, que tiene que ver con el malestar y la frustración. “Yo fui una niña con mucha rabia, y en ese momento la rabia estaba muy demonizada. Pero también es una emoción que te mueve, que te obliga a no quedarte sentada”. Por eso, espacios como Tremendas, concluye, “existen para canalizar no solo ese interés y esa pasión por cambiar el mundo, sino esta rabia para convertirla en acciones concretas y desarrollar proyectos que respondan no solo a un problema individual, sino un problema colectivo”.

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