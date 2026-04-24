Maratón de Santiago 2026 será carbono neutral por tercer año consecutivo

Este 26 de abril se realizará el Itaú Maratón de Santiago, un evento que reunirá a cerca de 35.000 corredores en las calles de la capital, y que, por tercera vez consecutiva, será carbono neutral. Esto implica medir y compensar las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles (-gasolina/diésel- ya sea en vehículos o en la producción de energía para climatización e iluminación), el transporte de las personas y la descomposición de los residuos.

El maratón de Santiago fue carbono neutral por primera vez en 2024 y en 2025 se repitió la iniciativa. El total de emisiones compensadas de ambas carreras fue de 6.773 toneladas de CO2e, cuya neutralización equivale a sacar de circulación 1.800 autos o a plantar 64.495 árboles.

El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, Daniel Gordon, comentó que “en Colbún nos hemos propuesto aportar con nuestra energía renovable para impulsar eventos deportivos más sostenibles. Estar por tercer año neutralizando el maratón y que miles de deportistas puedan participar de una carrera más limpia se enmarca en este objetivo y nos llena de orgullo. Además, hemos neutralizado el Maratón de Viña del Mar, el Ironman 70.3 de Pucón, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 y tenemos una alianza para compensar las emisiones de los viajes de los deportistas de Team Chile”.

En línea con promover un deporte más sostenible, este año se incluyó una tarjeta BIP cargada en el kit del corredor, buscando promover el uso del transporte público y reducir así las emisiones asociadas a los traslados de la carrera. “Esto va en el camino que venimos trabajando hace un tiempo de la carbono neutralidad, comprometidos con la sostenibilidad”, destacó Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago.

Cómo se realiza la neutralización

Para que un maratón sea carbono neutral se deben calcular y compensar la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por el evento. Para conseguir esto, se cuantifican los GEI emitidos en todas las etapas del maratón, desde la organización hasta la participación de los corredores y el transporte utilizado.

Una vez realizado este cálculo, las emisiones se compensan con bonos de carbono. Estos corresponden a uno de los tres mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de GEI. Se miden en toneladas de CO 2 equivalente y se traducen en certificados de emisiones reducidas (CER).