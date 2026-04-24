SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Maratón de Santiago 2026 será carbono neutral por tercer año consecutivo

    El total de emisiones de los maratones de Santiago de 2024 y 2025 fue de cerca de 7.000 toneladas de CO2e, lo que es equivalente a retirar 1.800 autos de circulación o plantar alrededor de 65.000 árboles.

    Por 
    Hub Sustentabilidad

    Este 26 de abril se realizará el Itaú Maratón de Santiago, un evento que reunirá a cerca de 35.000 corredores en las calles de la capital, y que, por tercera vez consecutiva, será carbono neutral. Esto implica medir y compensar las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles (-gasolina/diésel- ya sea en vehículos o en la producción de energía para climatización e iluminación), el transporte de las personas y la descomposición de los residuos.

    El maratón de Santiago fue carbono neutral por primera vez en 2024 y en 2025 se repitió la iniciativa. El total de emisiones compensadas de ambas carreras fue de 6.773 toneladas de CO2e, cuya neutralización equivale a sacar de circulación 1.800 autos o a plantar 64.495 árboles.

    El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún, Daniel Gordon, comentó que “en Colbún nos hemos propuesto aportar con nuestra energía renovable para impulsar eventos deportivos más sostenibles. Estar por tercer año neutralizando el maratón y que miles de deportistas puedan participar de una carrera más limpia se enmarca en este objetivo y nos llena de orgullo. Además, hemos neutralizado el Maratón de Viña del Mar, el Ironman 70.3 de Pucón, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 y tenemos una alianza para compensar las emisiones de los viajes de los deportistas de Team Chile”.

    En línea con promover un deporte más sostenible, este año se incluyó una tarjeta BIP cargada en el kit del corredor, buscando promover el uso del transporte público y reducir así las emisiones asociadas a los traslados de la carrera. “Esto va en el camino que venimos trabajando hace un tiempo de la carbono neutralidad, comprometidos con la sostenibilidad”, destacó Francisca Aguirre, directora ejecutiva del Maratón de Santiago.

    Cómo se realiza la neutralización

    Para que un maratón sea carbono neutral se deben calcular y compensar la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por el evento. Para conseguir esto, se cuantifican los GEI emitidos en todas las etapas del maratón, desde la organización hasta la participación de los corredores y el transporte utilizado.

    Una vez realizado este cálculo, las emisiones se compensan con bonos de carbono. Estos corresponden a uno de los tres mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones de GEI. Se miden en toneladas de CO2 equivalente y se traducen en certificados de emisiones reducidas (CER).

    A su vez, cada certificado equivale a una tonelada de CO2 que se dejó de emitir a la atmósfera y puede ser transado en el mercado formal de carbono a otras entidades. De esta manera, se logra que la cantidad total de gases emitidos y compensados sea igual a cero, permitiendo que el evento sea carbono neutral.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadColbúnMaratón de SantiagoItaú Maratón de SantiagoCarbono NeutralGEIMaratón SostenibleMaratón carbono neutral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    EE.UU. envía este sábado una delegación a Islamabad para entablar conversaciones “directas” con Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes
    Chile

    Franco Parisi da por “superado” conflicto con el gobierno por discusión sobre impuesto a las pymes

    Kast: “Vamos a ser inflexibles con las personas que manejan en estado de ebriedad, sea un civil o un carabinero”

    Kast descarta que rechazo de megarreforma paralice al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores
    Negocios

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Nvidia es tan grande que ahora su valor equivale a la suma del PIB de Francia e Italia

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también se recuperan

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”
    El Deportivo

    Matías Claro respalda a José María Buljubasich en Cruzados: “Es el gerente deportivo más exitoso de la historia de la UC”

    Hasta junio: se extiende el plazo de la OPA de Aníbal Mosa para adquirir el control de Blanco y Negro

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini se mide contra el Real Madrid en la liga española

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán
    Mundo

    El Pentágono asegura que dará a Trump “opciones creíbles” para responder a la inacción de países OTAN en la ofensiva en Irán

    EE.UU. pone en marcha un nuevo protocolo para restituir la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara por unanimidad “inviable” la realización de elecciones complementarias

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra