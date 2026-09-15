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    MMA e Inacap lanzan recetario dieciochero para evitar el desperdicio de alimentos en Fiestas Patrias

    El Ministerio del Medio Ambiente y el Inacap se unieron para lanzar un recetario con cinco preparaciones que buscan aprovechar alimentos que podrían terminar en la basura, buscando reducir el desperdicio y su impacto ambiental. Descarga el recetario al final de la nota.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Medio Ambiente e Inacap lanzan recetario dieciochero para transformar los alimentos que quedan de Fiestas Patrias

    La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo; el rector de Inacap, Lucas Palacios; y el chef y director del Centro de Innovación Gastronómica de Inacap, Eugenio Melo, presentaron recetario dieciochero que invita a dar una segunda vida a los alimentos que quedan tras las celebraciones de Fiestas Patrias.

    El recetario, elaborado en conjunto por ambas instituciones, propone cinco preparaciones simples, caseras y para aprovechar los excedentes típicos del 18. Entre ellos, el pan, las carnes de asado, los anticuchos y los dulces chilenos.

    La ministra Toledo señaló que “aprovechar lo que sobra en estas fechas es una acción simple que está al alcance de todas las familias chilenas. Evitar el desperdicio de alimentos tiene un impacto directo en la reducción de emisiones de metano y en alargar la vida de los rellenos sanitarios”.

    Por qué importa evitar el desperdicio de alimentos

    El Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del PNUMA estima que en los hogares chilenos se desperdician 88 kilos de comida per cápita al año. Y este problema se agudiza en Fiestas Patrias, cuando los residuos generados por persona pasan de 1,2 a 8 kilos diarios.

    Esta acción, explican desde el Ministerio, tiene un costo ambiental concreto. Cuando estos residuos llega a los relleno sanitarios o vertederos, se genera metano, gas de efecto invernadero que es más potente que el dióxido de carbono y uno de los principales responsables del cambio climático. Además, cuando los alimentos se pierden, se desperdicia también toda el agua, la energía y el trabajo que costó producirlos.

    En esa línea, es que el Ministerio del Medio Ambiente lidera la Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos al 2040. Su anteproyecto será sometido próximamente a consulta pública.

    Cinco recetas para darle una segunda vida al 18

    Durante estas fiestas, las mesas chilenas se llenan de empanadas, asados, anticuchos, arroz, pan, papas fritas y dulces. Y es habitual que después de las celebraciones queden porciones en perfectas condiciones que pueden transformarse en otra tradicional preparación de nuestra gastronomía nacional.

    “Estas son recetas sencillas, caseras y una herramienta concreta para transformar, por ejemplo, el pollo del asado en un rico salpicón, los anticuchos en un sabroso arroz meloso o aprovechar los dulces chilenos en un clásico colegial. Porque cualquier preparación que haya quedado se puede convertir en un nuevo plato principal para una familia”, destacó Eugenio Melo, director del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP.

    Recetario dieciochero del MMA e Inacap

    La primera es una tortilla de chorizo y papas fritas con crutones de choripán, que aprovecha los choripanes, las papas fritas de paquete y el pan que sobran de las celebraciones. Rinde para 4 personas.

    La segunda es un salpicón de pollo asado, una ensalada fresca que combina pollo desmenuzado con papas, zanahoria, porotos verdes, tomate y huevo. Rinde para 4 personas.

    La tercera es un ajiaco de carne asada, un clásico de la cocina chilena que utiliza la carne de vacuno que queda del asado, cocida junto a papas, zanahorias, pimentón y un caldo con condimentos. Rinde para 4 personas.

    La cuarta es un arroz meloso de anticuchos, que integra los anticuchos cocidos y el arroz blanco sobrante en una preparación cremosa, terminada con mantequilla, queso y hierbas frescas. Rinde para 4 personas.

    La quinta es un colegial de dulces chilenos, un postre horneado que remoja los dulces surtidos que quedan del 18 en leche, huevo y azúcar, sobre un fondo de caramelo. Rinde para 4 a 6 personas.

    Descarga el recetario de estas recetas clásicas en https://mma.gob.cl/

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