SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Premio Sustenta destaca a empresas comprometidas con la eficiencia energética en Chile

    La octava versión del certamen de la UTEM recibió más de 50 postulaciones en su versión 2025 (su mayor número en ocho años) y evidenció un cambio en la escala y madurez de los proyectos sostenibles que están desarrollando empresas de diferentes industrias.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Premio Sustenta UTEM 2025 Premio Sustenta UTEM 2025

    La transición hacia modelos productivos más sostenibles comienza a mostrar señales concretas en Chile. Así quedó reflejado en la octava versión del Premio Sustenta UTEM, que impulsa la Universidad Tecnológica Metropolitana, y que este año reconoció a 10 empresas por implementar soluciones concretas en economía circular, gestión de residuos, eficiencia energética y gobernanza ambiental.

    El certamen, que recibió más de 50 postulaciones de empresas de distintos rubros, destacó avances que van desde la valorización de residuos industriales hasta la incorporación de tecnologías limpias en manufactura y servicios.

    Proyectos destacados

    Entre los casos reconocidos, Trotter Industrial, Hera Materials y O2 Company recibieron el reconocimiento por desarrollar soluciones tempranas que transforman residuos en nuevos productos o mejoran procesos de reciclaje local.

    En etapas más avanzadas, Inchalam S.A., Virutex Ilko y BIOCYS fueron distinguidas por integrar criterios de eficiencia energética y mejoras ambientales en sus operaciones.

    A ellas se sumaron R&Q Ingeniería y Centro Inclusivo R, premiadas por consolidar modelos de gestión sostenible con foco en el largo plazo. El Reconocimiento Especial Bosque Nativo recayó en CCAF La Araucana y Verde Impacto, por su aporte en iniciativas ambientales y sociales de alcance comunitario.

    “Se trata de una experiencia muy relevante para nuestra institución porque tenemos un fuerte compromiso con la vinculación con el medio, potenciando nuestro sello sustentable y haciendo un efectivo cruce de estos elementos con la academia”, destaca Javiera Rocha Cortés, directora del Programa de Sustentabilidad UTEM.

    La iniciativa de la universidad pública consolida -además- un innovador enfoque bidireccional y formativo, ya que capacita a estudiantes como auditores evaluadores para generar un adecuado diagnóstico estratégico a las organizaciones postulantes y premiadas.

    Los proyectos analizados pasan por un proceso de evaluación técnica y acompañamiento que culmina en un diagnóstico detallado de su desempeño ambiental y social, junto con recomendaciones para fortalecer sus prácticas.

    El Premio Sustenta UTEM 2025 reafirma su rol como plataforma que impulsa la transición sostenible del país y visibiliza a empresas que están desarrollando soluciones con impacto real en la reducción de residuos, eficiencia energética y acción climática.

    Más sobre:Hub SustentabilidadUTEMEficiencia EnergéticaPremio Sustenta UTEMMedio AmbienteEmpresasEconomía Circular

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast
    Chile

    Gobierno releva que “la alternancia política ha sido la regla” tras triunfo de Kast

    Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

    Gobierno emite nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre las elecciones en Chile

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast
    Negocios

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Con gira de Taylor Swift incluida: los números de Live Nation, la nueva dueña del Movistar Arena

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte
    El Deportivo

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Colo Colo asegura a siete pilares de su plantel femenino para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100
    Cultura y entretención

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Being Charlie: el filme que profetizó los dramáticos problemas familiares del asesinado cineasta Rob Reiner

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable
    Mundo

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Los atacantes de Sídney: Padre e hijo habían dicho que iban de pesca y estudian sus vínculos con el Estado Islámico

    El Kremlin asegura que Putin “está abierto a una paz seria” y recalca que no aceptará “ningún truco”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro