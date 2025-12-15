Premio Sustenta destaca a empresas comprometidas con la eficiencia energética en Chile

La transición hacia modelos productivos más sostenibles comienza a mostrar señales concretas en Chile. Así quedó reflejado en la octava versión del Premio Sustenta UTEM, que impulsa la Universidad Tecnológica Metropolitana, y que este año reconoció a 10 empresas por implementar soluciones concretas en economía circular, gestión de residuos, eficiencia energética y gobernanza ambiental.

El certamen, que recibió más de 50 postulaciones de empresas de distintos rubros, destacó avances que van desde la valorización de residuos industriales hasta la incorporación de tecnologías limpias en manufactura y servicios.

Proyectos destacados

Entre los casos reconocidos, Trotter Industrial, Hera Materials y O2 Company recibieron el reconocimiento por desarrollar soluciones tempranas que transforman residuos en nuevos productos o mejoran procesos de reciclaje local.

En etapas más avanzadas, Inchalam S.A., Virutex Ilko y BIOCYS fueron distinguidas por integrar criterios de eficiencia energética y mejoras ambientales en sus operaciones.

A ellas se sumaron R&Q Ingeniería y Centro Inclusivo R, premiadas por consolidar modelos de gestión sostenible con foco en el largo plazo. El Reconocimiento Especial Bosque Nativo recayó en CCAF La Araucana y Verde Impacto, por su aporte en iniciativas ambientales y sociales de alcance comunitario.

“Se trata de una experiencia muy relevante para nuestra institución porque tenemos un fuerte compromiso con la vinculación con el medio, potenciando nuestro sello sustentable y haciendo un efectivo cruce de estos elementos con la academia”, destaca Javiera Rocha Cortés, directora del Programa de Sustentabilidad UTEM.

La iniciativa de la universidad pública consolida -además- un innovador enfoque bidireccional y formativo, ya que capacita a estudiantes como auditores evaluadores para generar un adecuado diagnóstico estratégico a las organizaciones postulantes y premiadas.

Los proyectos analizados pasan por un proceso de evaluación técnica y acompañamiento que culmina en un diagnóstico detallado de su desempeño ambiental y social, junto con recomendaciones para fortalecer sus prácticas.

El Premio Sustenta UTEM 2025 reafirma su rol como plataforma que impulsa la transición sostenible del país y visibiliza a empresas que están desarrollando soluciones con impacto real en la reducción de residuos, eficiencia energética y acción climática.