Proyecto Centinela I USS recibe reconocimiento oficial de UNESCO y se integra a Ocean Decade

El Proyecto Centinela I de la Universidad San Sebastián fue reconocido por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO como proyecto oficial del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030, conocido internacionalmente como Ocean Decade.

La distinción incorpora a esta iniciativa chilena a una comunidad global de proyectos científicos, educativos y de innovación que trabajan por el desarrollo sostenible de los océanos. Además, abre nuevas posibilidades de colaboración entre la USS y organizaciones dedicadas a la investigación oceánica en distintos países.

Centinela I USS se suma a una red científica internacional

Impulsado por Naciones Unidas y coordinado por UNESCO, Ocean Decade busca promover “la ciencia que necesitamos para el océano que queremos”. Para ello, moviliza a gobiernos, universidades, centros de investigación y organizaciones internacionales.

Su objetivo es generar conocimiento y soluciones que permitan avanzar hacia un océano más limpio, saludable, seguro y sostenible.

El reconocimiento al Proyecto Centinela I fue otorgado después de un proceso internacional de evaluación. La instancia destacó su contribución a la generación de conocimiento científico, la formación de capacidades y el trabajo con comunidades costeras e insulares del sur de Chile.

Como parte de esta designación, Centinela I se integrará al programa internacional Global Ocean Corps and Conveyor. Esto permitirá fortalecer el intercambio de conocimientos y la colaboración con instituciones y proyectos de diferentes países.

Una iniciativa vinculada con los territorios

Para el vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad San Sebastián, Drago Vodanovic, este reconocimiento refleja el compromiso institucional de la USS con los desafíos de las comunidades y los territorios. “Que el proyecto Centinela I sea incorporado al Ocean Decade de las Naciones Unidas es un reconocimiento al compromiso de la Universidad San Sebastián con una formación e investigación estrechamente vinculadas a los desafíos de los territorios”, señaló.

Agregó que el proyecto representa una plataforma capaz de conectar conocimiento, estudiantes, investigadores y comunidades. “En el caso del Chile insular y la Patagonia chilena, el océano no es solo un entorno natural, sino una condición de vida, cultura y desarrollo. Por eso, Centinela I contribuye desde el sur de Chile a los desafíos globales de las ciencias oceánicas y del desarrollo sostenible”, afirmó Vodanovic.

Investigación oceánica desde el sur de Chile

El vicerrector de Investigación y Doctorados de la USS, Tomás Pérez Acle, destacó que la incorporación a Ocean Decade también respalda la calidad y pertinencia del trabajo científico desarrollado a bordo de Centinela I. “El reconocimiento de la IOC-UNESCO confirma que la investigación oceánica rigurosa puede desarrollarse desde el sur de Chile, en territorios donde la observación sostenida del océano aún es limitada”, sostuvo.

La autoridad universitaria explicó que cada expedición permite generar conocimiento sobre territorios marinos poco estudiados. Al mismo tiempo, estas experiencias contribuyen a la formación de estudiantes, académicos e investigadores. “Para la Universidad San Sebastián, crear conocimiento significa formar buenas personas y aportar, desde la ciencia, a la comprensión y resolución de los problemas complejos de nuestra sociedad, poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad científica y del territorio”, agregó.

Ciencia, formación y trabajo con comunidades

Centinela I es una iniciativa pionera que integra investigación, formación académica y vinculación con comunidades aisladas del sur de Chile.

A bordo del primer velero escuela universitario del país dedicado a la ciencia oceánica, estudiantes, académicos y profesionales participan en expediciones científicas y actividades de trabajo territorial en zonas de difícil acceso.

Desde el inicio de sus operaciones, la embarcación ha navegado más de 11.500 millas náuticas y visitado 65 comunas costeras e insulares.

Sus expediciones han abordado materias como biodiversidad marina, monitoreo de microplásticos y observación ambiental. También han permitido desarrollar experiencias prácticas de aprendizaje para estudiantes y académicos de diferentes disciplinas.

Un nuevo impulso para las ciencias oceánicas

En su carta de reconocimiento, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO destacó que Centinela I contribuirá a la misión de Ocean Decade de impulsar soluciones transformadoras para el desarrollo sostenible.

La organización también valoró su potencial de crecimiento y su capacidad para integrarse a redes internacionales de colaboración científica.

La incorporación de Centinela I a Ocean Decade representa un nuevo impulso para la investigación, la formación y la vinculación con el medio desarrolladas desde Chile.