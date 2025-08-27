SUSCRÍBETE
¿Puede la vegetación recuperarse por sí sola después de un incendio forestal?

El artículo de The Conversation muestra que la regeneración de la vegetación tras un incendio es un proceso natural en muchos ecosistemas ibéricos, pero la recuperación total del bosque puede tardar décadas y, en casos de incendios muy intensos y recurrentes, incluso derivar en cambios irreversibles del ecosistema.

Por 
José Manuel Fernández* (The Conversation) y Leonor Calvo* (The Conversation)
Incendio forestal josemoraes

Troncos ennegrecidos, suelos grises y un silencio abrumador. Este es el desolador panorama que queda tras los grandes incendios forestales, como los ocurridos en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura durante la temporada de incendios en verano de 2025 de España. Pero afortunadamente, la vida empieza a abrirse camino mucho antes de lo que imaginamos.

En cuestión de semanas, los primeros brotes verdes emergen entre las cenizas, transformando el paisaje devastado en un mosaico inesperado de vida. La regeneración natural tras los incendios en ecosistemas propensos al fuego es un proceso fascinante.

Estrategias de las plantas para sobrevivir al fuego

La vegetación de los ecosistemas terrestres de la península ibérica convive con el fuego desde hace miles de años, y muchas especies han desarrollado adaptaciones que les permiten regenerarse tras un incendio.

Algunas se recuperan por rebrote vegetativo a partir de yemas protegidas bajo la corteza, como los alcornoques (Quercus suber), o dispuestas en las raíces, como las encinas (Quercus ilex). Otras, como los brezos rojos (Erica australis), guardan yemas en órganos subterráneos llamados lignotubérculos. Esta estrategia les ayuda a regenerarse muy rápidamente, generando un manto verde que cubre el suelo desnudo en las etapas iniciales posincendio.

También hay especies cuya regeneración depende de la germinación de semillas, ya sea almacenadas en sus estructuras aéreas o en el banco de semillas del suelo. En pinos Mediterráneos como Pinus pinaster o Pinus halepensis, el fuego facilita la apertura de sus piñas y la liberación de semillas que germinan tras las primeras lluvias. Las plántulas se desarrollan en un entorno con menos competencia y abundancia de nutrientes, lo que facilita su establecimiento.

Gracias a estas estrategias, en la mayoría de los incendios de intensidad no muy elevada, la vegetación se recupera de forma natural, sin necesidad de intervención humana.

¿Cuánto se demora en recuperarse un ecosistema?

La velocidad a la que se recupera la vegetación tras un incendio depende de varios factores, como la intensidad del fuego, la recurrencia de incendios anteriores, el tipo de ecosistema, el clima y las propiedades del suelo.

En los matorrales Mediterráneos, el rebrote puede ser visible en cuestión de semanas. Por ejemplo, en los brezales, la cobertura vegetal puede llegar a recuperarse por completo en menos de una década. En los pinares, en cambio, el proceso es más lento, pues las plántulas tardan años en alcanzar un porte que asegure su supervivencia resistiendo la competencia y la sequía.

En encinares y robledales, el rebrote suele ser vigoroso durante los primeros años, pero el bosque requiere varias décadas para recuperar su estructura y funciones originales.

En general, puede afirmarse que el color verde empieza a dominar cuando la vegetación comienza a regenerarse en meses, pero el regreso a un ecosistema maduro requiere décadas, principalmente en ecosistemas dominados por arbolado.

Qué hacer después de un incendio

La respuesta tras un incendio no debe ser precipitada. Intervenciones apresuradas, como reforestaciones sin una evaluación previa minuciosa, pueden resultar caras y poco eficaces. Las recomendaciones científicas coinciden en que el primer paso debe ser priorizar las zonas afectadas por una alta intensidad del fuego. En ellas, se suelen llevar a cabo actuaciones de emergencia para proteger el suelo frente a la erosión, especialmente en terrenos con fuertes pendientes.

En áreas menos dañadas, donde la respuesta de rebrote o germinación es intensa, lo más recomendable suele ser dejar que el ecosistema se regenere de manera natural y observar su evolución.

En muchos casos, apoyar estos procesos mediante la reducción de la competencia resulta muy efectivo. Solo cuando sea necesaria la reforestación, se recomienda recurrir a especies autóctonas resistentes al fuego.

Sin embargo, existen situaciones más críticas. Un caso especialmente delicado es el de las zonas que sufren incendios de alta intensidad en cortos periodos de tiempo. Bajo estas circunstancias, el negro puede seguir dominando el paisaje durante mucho tiempo y, en el mejor de los casos, la regeneración puede desembocar en una conversión del tipo de ecosistema. Esto ocurre porque los árboles jóvenes no llegan a producir semillas y las plantas rebrotadoras acaban agotando sus recursos. Así, un robledal o un pinar maduro pueden transformarse de manera permanente en un matorral. Si el objetivo es recuperar el ecosistema original, pueden ser prioritarias medidas activas de reforestación mediante siembras o plantaciones selectivas.

Mirando al futuro

Tras un gran incendio no solo debemos pensar en cómo recuperar la vegetación perdida, sino también en cómo preparar el territorio para futuros incendios de gran intensidad. Esto implica favorecer paisajes en mosaico mediante prácticas agrícolas, ganaderas y silvícolas tradicionales, que reduzcan la acumulación de combustible y hagan los incendios más manejables.

En definitiva, la regeneración tras el fuego es un proceso natural, aunque no siempre garantizado. La clave está en comprender que no todos los incendios son iguales. Algunos abren oportunidades para que la vida renazca con fuerza, mientras que otros pueden iniciar una degradación irreversible si no actuamos con inteligencia.

José Manuel Fernández*: Associate Professor in Applied Ecology and Remote Sensing, Universidad de León

Leonor Calvo Galván*: Catedrática de Ecología, Universidad de León

Incendios, Medio Ambiente, Vegetación, Biodiversidad, Incendios Forestales, Reforestación

