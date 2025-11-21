BLACK SALE $990
    “Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas”: El lema que guía a Anglo American a la sostenibilidad

    En el programa de streaming "Conecta" de La Tercera, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, Juan Pablo Shaeffer, conversó sobre cómo la empresa busca reimaginar la minería hacia la sustentabilidad con impacto en las comunidades.

    Paulina Reyes
    Anglo American, Chile

    En un nuevo capítulo de Conecta, Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, Planprofundizó en el propósito estratégico de la compañía: “reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas”. Esto implica avanzar hacia una industria más responsable, capaz de reducir sus impactos negativos y, al mismo tiempo, generar valor en los territorios donde opera. “Queremos una minería que aporte con empleabilidad, desarrollo de proveedores locales e influencia positiva en educación”, afirmó.

    Schaeffer destacó además la relevancia de fortalecer la relación con las comunidades, como por ejemplo a través de conexiones más directas con liceos y colegios. En esa línea, sostuvo que la colaboración es clave para que la minería del futuro sea posible: “Para lograr esto, necesitamos del sector público, de las municipalidades y de otros actores que son parte del territorio”.

    Respecto al rol de la minería en la transición energética, asegura: “El dilema se acabó: necesitamos más minería, pero necesitamos una buena minería, una que genere valor y que sea un aporte al país”. En ese contexto, destacó que Chile ya es consciente de esta necesidad y subrayó que Anglo American está asumiendo los desafíos de esta nueva etapa mediante iniciativas como su Plan Minero Sostenible, orientado a impulsar una industria más responsable y alineada con las exigencias climáticas y sociales actuales.

    Revive la entrevista completa aquí:

