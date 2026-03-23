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    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Cupertino, acaso el mapa de ruta de lo que viene para la manzana, toma su primera forma.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Apple ha despejado las dudas sobre su cita más importante con la comunidad de desarrolladores. La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de este año comenzará el próximo 8 de junio, manteniendo el formato que la compañía ha consolidado en la era post-pandemia: una presencia masiva en línea complementada con un evento presencial para un grupo de invitados y prensa especializada en el Apple Park de Cupertino.

    Aunque el foco principal de estas jornadas suele ser el ecosistema de software, el anuncio de 2026 llega en un momento de particular madurez para sus plataformas.

    Los ejes de WWDC26

    Una postal de WWDC en 2025

    El cronograma revelado por la firma de Cupertino sigue la estructura habitual, pero con expectativas ajustadas a la evolución de sus sistemas operativos:

    • Keynote de apertura: el lunes 8 de junio será el momento de las revelaciones generales. Se espera la presentación de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y tvOS 27.
    • Avances en IA: tras el despliegue de las primeras fases de Apple Intelligence, esta conferencia debería marcar la consolidación de estas herramientas, alejándose de la novedad para enfocarse en la utilidad.
    • Plataformas: los ingenieros de Apple profundizan en las nuevas API y herramientas que estarán disponibles para los desarrolladores durante el resto del año.

    “La WWDC es uno de los momentos más emocionantes para quienes trabajamos en Apple, porque es una oportunidad para que nuestra extraordinaria comunidad global de desarrolladores se reúna durante una semana vibrante dedicada a la tecnología, la innovación y la colaboración”, dice en un comunicado Susan Prescott, vicepresidenta de Worldwide Developer Relations de Apple.

    “No vemos la hora de encontrarnos con muchos de ustedes, ya sea de forma virtual o presencial, para vivir lo que sin duda será una de las mejores WWDC de nuestra historia”, asegura.

    Un evento híbrido y accesible

    Para la comunidad global, el acceso a las sesiones de video y laboratorios técnicos será gratuito a través del sitio web de Apple Developer y su aplicación oficial.

    La firma también mantiene el Swift Student Challenge, un concurso que busca fomentar el talento joven.

    El evento presencial en el Apple Park, destinado a un grupo limitado de desarrolladores y prensa, permitirá conocer de primera mano las implementaciones de software que suelen acompañar los saltos de hardware.

    Lo que significa para el usuario chileno

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Para quienes son parte del ecosistema Apple en Chile, la WWDC es el mapa de ruta de lo que viene para la manzana.

    Lo que veamos en junio será -por lo general- lo que llegará a los dispositivos en septiembre, fecha en que Apple lanza su nueva serie de iPhone.

    Aunque no se anticipan cambios disruptivos en el hardware en esta fecha, sí podría haber grandes sorpresas en cuanto a software. Pero la sobriedad del anuncio oficial sugiere que Apple prefiere que el software hable por sí mismo el próximo 8 de junio.

    Lee también:

    Más sobre:AppleWWDCWWDC26CupertinoTecnologíaSoftwareSwift Student ChallengeApple DeveloperDesarrolladores

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